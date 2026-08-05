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Общество

Псковская гусыня Шарлотта выступила на фестивале «Гусиные бега»

5 августа 2026 года, 12:30

Гусыня Шарлотта представила Псковскую область на фестивале «Гусиные бега – 2026», который прошел в Волоте Новгородской области, пишет «Фонтанка.ру».

Псковская гусыня Шарлотта выступила на фестивале «Гусиные бега»
pxhere.com
Фото носит иллюстративный характер

Мероприятие прошло уже в третий раз.

В рамах фестиваля прошли гусиные бега по системе плей-офф (поражение – вылет) и дефиле. Забеги прошли в несколько этапов: четвертьфинал, полуфинал и финал.

На «Гусиных бегах» собрались зрителей из разных регионов России. Любимец публики из Пскова – гусь Александр Сергеевич Пушкин – в этом году не участвовал.

Издание 53news.ru, отметило, что у Шарлотты был оригинальный костюм. Она была в шляпке.

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