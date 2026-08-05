Фестиваль «Лешуга» пройдёт в Пскове в середине августа

В Пскове в третий раз пройдёт фестиваль «Лешуга», сообщили «Псковской правде» в Театрально-концертной дирекции региона.

В парке Куопио (Финский парк) гостей ждут шесть тематических подворий, дегустации от лучших сидроделен, фольклорные концерты и семейные развлечения. Вход на мероприятие свободный.

За три дня посетители смогут попробовать авторские яблочные блюда от местных кулинаров и напитки от более чем 25 производителей сидра со всей России. Для интересующихся ремеслом пройдут лекции о технологиях производства и традициях сидроделия. На главной сцене выступят фолк-коллективы из Санкт-Петербурга, Москвы и Пензы: «Живели», «Поклад», «Хвоя» и другие. Параллельно будут работать семейные и развлекательные площадки.