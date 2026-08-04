В Порховском районе сняли лимиты на дизель и бензин АИ-92

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в ходе рабочего выезда в Порховский район 4 августа проверил ситуацию с обеспечением топливом в муниципалитете. Как передаёт корреспондент ПАИ, глава региона посетил автозаправочную станцию «Сургутнефтегаз» № 48.

Вместе с губернатором объект осмотрели сенатор РФ Алексей Наумец и председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов.

В настоящее время в Порхове действуют две автозаправочные станции, обе принадлежат компании «Сургутнефтегаз». По информации на месте, ограничения на отпуск дизельного топлива и бензина АИ-92 сняты. Бензин марки АИ-95 реализуется с лимитом — не более 30 литров в одни руки.

Во время визита Михаил Ведерников пообщался с одним из посетителей АЗС, уточнив актуальные цены на топливо. Также он посетил магазин при станции и ознакомился с регламентом отпуска топлива. Сотрудники подтвердили, что дизель и АИ-92 отпускаются без ограничений, а АИ-95 — с установленным лимитом.