В Великих Луках утвердили проект благоустройства сквера на улице Ставского

В Великих Луках на публичных слушаниях одобрили дизайн-проект нового общественного пространства. Территория на улице Ставского победила в рейтинговом голосовании и будет преобразована по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды». Об этом сообщили в официальном канале городской администрации в мессенджере MAX.

Сквер у дома 56 превратится в современное место для прогулок и отдыха. Депутат городской думы Дмитрий Белюков сообщил, что в скором времени выедет на объект с представителями сферы ЖКХ, чтобы детально обсудить реализацию проекта и точечные вопросы, требующие внимания ещё до старта строительных работ.

Программа «Формирование комфортной городской среды», входящая в национальный проект «Инфраструктура для жизни», действует в Псковской области шестой год подряд. За это время в регионе привели в порядок сотни дворов и общественных пространств, а в текущем году на голосование жителям представили 113 территорий.