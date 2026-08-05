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Общество

Водитель и пассажир мотоцикла пострадали в результате ДТП в Псковском районе

5 августа 2026 года, 09:45

Два человека пострадали в ДТП в Псковском районе. Об этом сообщается в канале «Псковская сводка» в MAX.

Водитель и пассажир мотоцикла пострадали в результате ДТП в Псковском районе

Фото: «Псковская сводка»

Мотоциклист не справился с управлением и вылетел в овраг. ДТП произошло на повороте к деревне Родина.

В результате пострадали 39-летний водитель и его 28-летний пассажир. Их госпитализировали.

На месте работали сотрудники Госавтоинспекции, бригада медицины катастроф и спасатели АСС. Обстоятельства происшествия выясняются.

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