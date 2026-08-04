Порядка 2,5 тысяч бурых медведей живут в псковских лесах

Около 2,5 тысяч бурых медведей обитают в лесах Псковской области. Кандидат биологических наук Павел Глазков рассказал, как избежать столкновения с диким животным и что делать, если встреча произошла, в эфире телеканала «Первый Псковский» рассказал.

Бурого медведя можно увидеть во всех муниципалитетах Псковской области. Чтобы избежать встречи, отметил эксперт, нужно шуметь. «Можно взять с собой радиоприёмник, периодически покрикивать или свистеть в спортивный свисток», – добавил он.

Бурые медведи стараются не пересекаться с человеком, но столкнуться с ними все-таки возможно. При виде дикого животного убегать категорически нельзя, это может спровоцировать его.

«Увидели медведя – отходим назад. Если так получается, что медведь всё ближе и ближе, ваша задача – увеличить себя визуально в размере, то есть для этого можно поднять над головой либо палку, либо корзинку, а лучше – раскрыть куртку над головой», – уточнил кандидат биологических наук.

Он подчеркнул, что медведи почти не нападают на группу людей, в связи с этим лучше не разделяться, отправляясь в лес компанией.