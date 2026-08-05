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Происшествия

Автомобиль горел в Великих Луках из-за короткого замыкания

5 августа 2026 года, 15:58

На улице Торфобрикетной в Великих Луках вечером 4 августа загорелся припаркованный ВАЗ-21213. Пламя уничтожило салон, остекление и часть лакокрасочного покрытия машины.  Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Автомобиль горел в Великих Луках из-за короткого замыкания

Фото: ГУ МЧС России по Псковской области

Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного во вторник вечером.  Предварительной причиной пожара назван аварийный режим работы электрооборудования, вызванный коротким замыканием. К тушению привлекались восемь специалистов МЧС России и три единицы техники. 

Удалось спасти соседний жилой дом.


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