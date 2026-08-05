Автомобиль горел в Великих Луках из-за короткого замыкания

На улице Торфобрикетной в Великих Луках вечером 4 августа загорелся припаркованный ВАЗ-21213. Пламя уничтожило салон, остекление и часть лакокрасочного покрытия машины. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного во вторник вечером. Предварительной причиной пожара назван аварийный режим работы электрооборудования, вызванный коротким замыканием. К тушению привлекались восемь специалистов МЧС России и три единицы техники.

Удалось спасти соседний жилой дом.



