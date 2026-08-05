В Пскове стартовал ремонт улицы Северной

Стартовал ремонт улицы Северной в Пскове. Об этом сообщил глава Пскова Борис Елкин в своем Телеграм-канале.

В настоящий момент работы проходят в границах улиц Северная, Ипподромная и Белинского.

По улице Северной обустроят тротуар и покроют проезжую часть. Там будет одностороннее движение. «Это необходимо для безопасного передвижения всех участников с учётом существующей ширины дороги!», – отметил Борис Елкин.

По улице Ипподромной выполняется устройство тротуара.

Работы идут с опережением графика.