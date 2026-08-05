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Общество

Виновник смертельного ДТП с подростками в Гдовском районе отправился в колонию

5 августа 2026 года, 15:23

Виновник смертельного ДТП с двумя подростками в Гдовском районе отправился на шесть лет в колонию. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

Виновник смертельного ДТП с подростками в Гдовском районе отправился в колонию

Фото: pxhere.com

В августе прошлого года 20-летний житель город Сланцы Ленинградской области и четверо его знакомых ехали на автомобиле ВАЗ-21114, принадлежащем его сестре, по дороге в сторону Гдова. Скорость машины была не менее 80 км/ч. Виновник допустил занос. Машина съехала в кювет и опрокинулась.

В результате ДТП погибли два подростка.

По данному факту возбудили уголовное дело в рамках части 5 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц). 21-летний мужчина полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном.

Его приговорили к шести годам исправительной колонии общего режима, а также лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспорта, сроком на два года.

В пользу потерпевших с подсудимого была взыскана компенсация морального вреда на сумму 2 млн 950 тысяч рублей.

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