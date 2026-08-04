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Общество

Однополосное движение будет действовать на участке улицы Белинского в Пскове

4 августа 2026 года, 13:00

Однополосное движение будет действовать на участке улице Белинского в Пскове. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе городской администрации.

Однополосное движение будет действовать на участке улицы Белинского в Пскове

Фото: Арсений Тимашов

Ограничения вводятся с 5 по 7 августа на двух участках улицы Белинского – в районе зданий №28 и №78. Специалисты будут проводить дорожные работы.

«Просим учитывать данную информацию при планировании ваших поездок», – отметили в пресс-службе.

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