Однополосное движение будет действовать на участке улицы Белинского в Пскове

Однополосное движение будет действовать на участке улице Белинского в Пскове. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе городской администрации.

Ограничения вводятся с 5 по 7 августа на двух участках улицы Белинского – в районе зданий №28 и №78. Специалисты будут проводить дорожные работы.

«Просим учитывать данную информацию при планировании ваших поездок», – отметили в пресс-службе.