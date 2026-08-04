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Общество

Сирены запустят в Псковской области 5 августа

4 августа 2026 года, 11:27

5 августа пройдет плановая комплексная проверка готовности систем оповещения населения, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем Телеграм-канале.

Сирены запустят в Псковской области 5 августа

Фото из социальных сетей Михаила Ведерникова

В 8:00 по всей области запустят электросирены, мощные акустические системы и громкоговорители.

В 12:00 и 12:10 проверка пройдёт в местах массового пребывания людей в Пскове и Великих Луках.

«Такие проверки проводятся в регионе регулярно, чтобы обеспечить исправность работы оборудования. Прошу соблюдать спокойствие», – призвал Михаил Ведерников.  

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