Сирены запустят в Псковской области 5 августа

В 8:00 по всей области запустят электросирены, мощные акустические системы и громкоговорители.

В 12:00 и 12:10 проверка пройдёт в местах массового пребывания людей в Пскове и Великих Луках.

«Такие проверки проводятся в регионе регулярно, чтобы обеспечить исправность работы оборудования. Прошу соблюдать спокойствие», – призвал Михаил Ведерников.