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Общество

Как вернуть деньги за ЖКУ после отпуска, рассказали псковичам

4 августа 2026 года, 11:49

Тем, кто надолго уезжал из дома, положен перерасчёт платы за некоторые коммунальные услуги. Оформить его можно как до отъезда, так и в течение месяца после возвращения. О том, какие услуги подлежат перерасчёту и какие документы для этого потребуются, рассказали в «Госуслуги Дом».

Как вернуть деньги за ЖКУ после отпуска, рассказали псковичам

Фото: Госуслуги Дом

Право на перерасчёт возникает, если человек отсутствовал дома пять дней и более. Без дополнительных условий корректируется плата за вывоз мусора. Плату за свет, воду и газ можно пересчитать только в том случае, если в помещении не установлены счётчики и отсутствует техническая возможность их монтажа. При этом отопление, содержание жилья, капремонт и общедомовые нужды перерасчёту не подлежат.

Для подтверждения сроков отсутствия к заявлению необходимо приложить документы: авиа- или железнодорожные билеты, гостиничный счёт, справку из садоводческого товарищества и любые другие бумаги, из которых видно, как долго вас не было. 

Точный список документов лучше заранее уточнить у поставщика услуг. Заявление подаётся исполнителю коммунальной услуги до отъезда или в течение 30 дней после возвращения. 

Максимальный период, за который можно оформить перерасчёт, составляет шесть месяцев.

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