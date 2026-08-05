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Общество

О пользе наставничества расскажут эксперты в «Шпаргалке для родителей» Елены Синёвой

5 августа 2026 года, 16:33

Что такое наставничество, как в школах передается опыт от учителей со стажем молодым специалистам и кто в этом помогает – все это обсудят в новом выпуске программы «Шпаргалки для родителей» на радио «7 НЕБО» (107.1 FM). Ее ведет директор гимназии Пскова № 29, член Общественной палаты Псковской области Елена Синёва. В гости к ней заглянет руководитель центра «Наставник», учитель русского языка Инна Назарова.

О пользе наставничества расскажут эксперты в «Шпаргалке для родителей» Елены Синёвой

Как молодому учителю получить наставника и чем наставник отличается от начальника? Какое значение для погружения в школьную среду у неформального подхода? Что такое творческая пара? – на эти вопросы эксперты ответят в новом выпуске в четверг, 6 августа, в 09:20, 12:20, 20:20 на волнах радиостанции.

«Шпаргалка для родителей» – совместный проект радиостанции «7 НЕБО» (107.1 FM) и министерства образования Псковской области. Цикл программ расскажет простым и понятным языком о том, что интересного и важного происходит в образовании в Псковской области.

Программа «Шпаргалка для родителей» выходит в эфир каждый четверг в 09:20, 12:20, 20:20. Видеоверсию смотрите в группе Псковского агентства информации в ВКонтакте.

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