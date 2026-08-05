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Происшествия

Пожар произошел в квартире Псковского района

5 августа 2026 года, 11:35

В деревне Федоровщина Псковского района произошел пожар. Горела квартира на втором этаже в многоквартирном доме на улице Заречной. Об этом сообщает Телеграм-канал «Псковская сводка ПАИ».

Пожар произошел в квартире Псковского района

Телеграм-канал «Псковская сводка ПАИ»

Пожарные ликвидировали возгорание и не допустили распространения огня. Жильцов соседних квартир эвакуировали.

По предварительным данным, пожар начался из-за кастрюли с вареньем, оставленной на горящей газовой плите.

На месте работали пожарные подразделения и бригада скорой помощи.

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