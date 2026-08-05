Пожар произошел в квартире Псковского района

В деревне Федоровщина Псковского района произошел пожар. Горела квартира на втором этаже в многоквартирном доме на улице Заречной. Об этом сообщает Телеграм-канал «Псковская сводка ПАИ».
В деревне Федоровщина Псковского района произошел пожар. Горела квартира на втором этаже в многоквартирном доме на улице Заречной. Об этом сообщает Телеграм-канал «Псковская сводка ПАИ».
Пожарные ликвидировали возгорание и не допустили распространения огня. Жильцов соседних квартир эвакуировали.
По предварительным данным, пожар начался из-за кастрюли с вареньем, оставленной на горящей газовой плите.
На месте работали пожарные подразделения и бригада скорой помощи.