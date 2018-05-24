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Общество

Стимул - реакция

На Золотой набережной исчез провал в брусчатке после поста в «Инстаграм»

Текст:
Юлия Шарипова
24 мая 2018 года, 11:17
Фото: стоп-кадр из фильма «12 стульев»
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Два дня назад, 22 мая, в инстаграм-аккаунте @neverwhere__, принадлежащем псковичке Александре Лебедевой, появилась запись, посвященная в буквальном смысле дыре, образовавшейся на одной из пешеходных дорожек сквера у Золотой набережной. Запись сопровождает фотографии, на которых в провале сняты двухлетние дочери Александры.

«На фотографии относительно новый, нежно любимый нами парк возле Золотой набережной, - написала Александра. - Я бы хотела обратить ваше внимание на разрушающееся покрытие дорожки. Дети-то ладно, упали, забыли, побежали дальше. Но грядёт Ганза, а эта часть города - одна из визитных карточек нашего прекрасного города. Там проходит огромное количество туристов. Гуляю там ежедневно уже как два года. Будет обидно, если дыра пойдёт дальше. Давайте всеобщими усилиями ее заделаем? Готова помочь. P.S. Возможно, на фото это не видно, но дыра там весьма большая».


Фото из инстаграма Александры Лебедевой
В записи Александра отметила нескольких пользователей «Инстаграма». В частности, уполномоченного по правам ребенка в Псковской области Наталию Соколову, главу города Ивана Цецерского, его пресс-службу и врио губернатора Михаила Ведерникова.

Реакция последнего была молниеносной:

«Александр Николаевич, надеюсь, на это обратили внимание не только жители города?», - написал Михаил Ведерников комментарий, отметив в нем главу администрации Пскова Александра Братчикова.


Фото из инстаграма Александры Лебедевой
Тут же подключился Иван Цецерский. Не забывая про субординацию, сначала обратился к главе региона: «Доброе утро. Сегодня доведу информацию до УГХ». Затем к Александре Лебедевой: «Фото видно. Странный провал брусчатки. Есть, кому разобраться и устранить неисправность».

Уже на следующий день в «Инстаграме» Александры Лебедевой появился новый пост. С поражающей воображение оперативностью провал канул в небытие. Яму заделали, дорожка приобрела первоначальный вид.


Фото из инстаграма Александры Лебедевой
«Доброе утро, друзья. Я просто оставлю это здесь. За 1 день. ОДИН. Аплодирую стоя и снова верю в адекватность чиновников. Спасибо врио губернатора Псковской области Михаилу Юрьевичу Ведерникову», - написала под фотографиями Александра.


Фото из инстаграма Александры Лебедевой
«Псковская правда» связалась с автором нашумевшего поста.

- Мне приятно, что реакция была столь быстрой, но сейчас я смущена обрушившему вниманию. Есть много людей, которые больше делают для города. В этот провал упала моя дочь, - рассказала Александра изданию. – Живем рядом и часто выходим сюда гулять. Слава богу, обошлось без повреждений. Я попыталась заострить внимание властей на существующей проблеме. Не только потому, что я мать, но и потому, что являюсь представителем туротрасли, через это место проходит много пеших туристических прогулок. Было грустно из-за того, что новый парк разваливается. Не знала, что реакция будет столь быстрой. Ямы больше нет. Оказалось, что возможно ее заделать очень быстро без хождения по инстанциям, выбивания субсидий и грантов.

Александра выложила в общий доступ скриншот сообщения, которое в личной переписке прислал ей Михаил Ведерников в тот же день, когда были опубликованы фотографии провала. «Добрый вечер! Заделаем, извините нас невнимательных», - написал горожанке глава региона.


Фото из инстаграма Александры Лебедевой
- Я очень благодарна главе региона, надеюсь, что городские власти возьмут с него пример по быстрой реакции, - говорит Александра Лебедева.

Другие горожане полностью поддерживают автора поста.

«Неужели у нас появился губернатор, который реагирует на просьбы горожан, - с восхищением пишет в комментариях девушка под ником @katy_katy2807. - И хоть городская власть тоже встрепенется. Последняя надежда на вас, Михаил Юрьевич, что наш красивый древний город не только не разрушится, а и можно будет по нему пройти, не разгребая мусор ногами и встречая урны на пути. И туристы захотят вернуться в наш древний Псков!»

Почти сто лет назад Ильф и Петров писали в «12 стульях»: «Удивительное дело, – размышлял Остап, – как город не догадался до сих пор брать гривенники за вход в Провал», Яма на Золотой набережной избежала участи стать аналогом знаменитого пятигорского провала. А то глядишь, годик-другой, и к псковскому провалу тоже можно было бы водить туристов и брать с них гривенники. Благодаря вмешательству руководителя региона Псков остается с традиционными достопримечательностями. А его жители продолжают ждать, пока городские власти начнут самостоятельно решать проблемы без дополнительного стимулирования сверху.

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