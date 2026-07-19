Пскович стал третьим на всероссийских соревнования по гребле на байдарках и каноэ

Пскович Дмитрий Остренко взял призовое место на всероссийских соревнования по гребле на байдарках и каноэ, которые прошли в Бронницах Московской области. Об этом сообщается в пресс-службе министерства спорта Псковской области.
Пскович Дмитрий Остренко взял призовое место на всероссийских соревнования по гребле на байдарках и каноэ, которые прошли в Бронницах Московской области. Об этом сообщается в пресс-службе министерства спорта Псковской области.
Дмитрий занял третье место на дистанции 1000 метров среди юношей до 17 лет.
Спортсмена тренирует Семёнов Андрей Викторович.