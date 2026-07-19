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Спорт

Пскович стал третьим на всероссийских соревнования по гребле на байдарках и каноэ

19 июля 2026 года, 17:27

Пскович Дмитрий Остренко взял призовое место на всероссийских соревнования по гребле на байдарках и каноэ, которые прошли в Бронницах Московской области. Об этом сообщается в пресс-службе министерства спорта Псковской области.

Пскович стал третьим на всероссийских соревнования по гребле на байдарках и каноэ

Фото: Андрей Семёнов

Дмитрий занял третье место на дистанции 1000 метров среди юношей до 17 лет.

Спортсмена тренирует Семёнов Андрей Викторович.

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