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Общество

«Мы ничего не разрушаем»

В Мирожском монастыре полным ходом идут строительные работы

Текст:
Юлия Шарипова
11 января 2018 года, 20:00
Фото: Андрей Степанов
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Псковичи обратили внимание на появление новых деревянных конструкций за оградой Мирожского монастыря. «Что строят в памятнике? Кто разрешил?!» - псковичи, неравнодушные к вопросам истории и наследия прошлого, сразу подняли тревогу.

Все в порядке, выяснила «Псковская правда». Строят баню взамен сгоревшей в 2016-м году. Разрешение выдал Госкомитет по охране объектов культурного наследия.


Фото Андрея Степанова

Фото Андрея Степанова

Фото Андрея Степанова

Фото Андрея Степанова

Фото Андрея Степанова

Восстановление бани началось через полтора года после пожара (5 фото).

- Разрешение выдано на ремонт кровли бани и кровли ограды, - сообщила «Псковской правде» председатель комитета Елена Яковлева.

«Псковская правда» в свою очередь сообщила ей о надписи на ограде монастыря – как раз у стройки. Кто-то нанес баллончиком адрес в интернете, где можно купить запрещенные вещества. Елена Яковлева передала информацию наместнику, по ее данным, тот уже дал поручение надпись забелить. Никаких специальных разрешений для этого не требуется, нанесения слоя побелки входит в текущее содержание.

- Я в монастыре с октября, надпись к моменту моего приезда уже была, - рассказал «Псковской правде» исполняющий обязанности наместника монастыря отец Серафим. – Уже забелили.

Пскович Алексей Штырбу 9 января запостил фото обезображенной монастырской ограды в фейсбучное сообщество «Контроль. Псков».
Фото Алексея Штыбру
Через сутки надпись со стены исчезла.
Фото Андрея Степанова
Что до восстановления бани, то игумен надеется на завершение работ до конца зимы:

- Нашелся доброхот, который захотел помочь монастырю. Братия, чем может, помогает профессиональным работникам, что называется, на подхвате. Заодно восстанавливаем кровлю над оградой, деревянные конструкции позже покроем металлом. Мы ничего не разрушаем, а только сохраняем.

В этот же день в сообществе «Защитим исторический Псков» в соцсети «Фейсбук» появилось сообщение Ирины Голубевой. Зампредседателя регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры рассказала, что перед новым годом Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря получил очень важный подарок:

- В этом памятнике сохранилось около 80 %, фресок, выполненных византийскими мастерами. Для сохранения фресок требуется оптимальный температурно-влажностый режим. Особенно важен ограниченный подогрев. В соборе традиционно используются электрические обогреватели, которые работают в зимний период без перерывов и иногда выходят из строя. К зиме 2017 года оказалось, что из строя вышла треть обогревателей.

Псковский музей-заповедник, как пользователь памятника, 12 декабря получил в качестве дара 15 электроконвекторов.

Благотворителем выступило одно из предприятий города, выпускающее конвекторы. Организатором передачи выступило региональное отделение ВООПИиК и ответственный секретарь организации Олег Федоров. Обогреватели уже подключены.

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