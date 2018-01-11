- Я в монастыре с октября, надпись к моменту моего приезда уже была, - рассказал «Псковской правде» исполняющий обязанности наместника монастыря отец Серафим. – Уже забелили.

«Псковская правда» в свою очередь сообщила ей о надписи на ограде монастыря – как раз у стройки. Кто-то нанес баллончиком адрес в интернете, где можно купить запрещенные вещества. Елена Яковлева передала информацию наместнику, по ее данным, тот уже дал поручение надпись забелить. Никаких специальных разрешений для этого не требуется, нанесения слоя побелки входит в текущее содержание.

Что до восстановления бани, то игумен надеется на завершение работ до конца зимы:

- Нашелся доброхот, который захотел помочь монастырю. Братия, чем может, помогает профессиональным работникам, что называется, на подхвате. Заодно восстанавливаем кровлю над оградой, деревянные конструкции позже покроем металлом. Мы ничего не разрушаем, а только сохраняем.

В этот же день в сообществе «Защитим исторический Псков» в соцсети «Фейсбук» появилось сообщение Ирины Голубевой. Зампредседателя регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры рассказала, что перед новым годом Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря получил очень важный подарок:

- В этом памятнике сохранилось около 80 %, фресок, выполненных византийскими мастерами. Для сохранения фресок требуется оптимальный температурно-влажностый режим. Особенно важен ограниченный подогрев. В соборе традиционно используются электрические обогреватели, которые работают в зимний период без перерывов и иногда выходят из строя. К зиме 2017 года оказалось, что из строя вышла треть обогревателей.

Псковский музей-заповедник, как пользователь памятника, 12 декабря получил в качестве дара 15 электроконвекторов.

Благотворителем выступило одно из предприятий города, выпускающее конвекторы. Организатором передачи выступило региональное отделение ВООПИиК и ответственный секретарь организации Олег Федоров. Обогреватели уже подключены.