Партии померили членами

Всего через три недели станут известны результаты больших муниципальных выборов в Псковской области. Они покажут, с какими силами партии подходят к кампаниям 2021 года по избранию депутатов Госдумы и заксобрания, и кто из региональных политиков сможет самостоятельно взломать «муниципальный фильтр» на губернаторских выборах в 2023 году. Ну а пока что можно оценить, как партии выступили на этапе выдвижения и регистрации кандидатов. «Псковская правда» проанализировала информацию облизбиркома и составила своего рода рейтинг эффективности для политических сил региона.

Конкурс в депутаты

Напомним, 13 сентября в рамках масштабной муниципальной кампании в Псковской области будут разыграны в общей сложности 1154 мандата. Речь идет о выборах депутатов сельских и городских поселений, главы Себежского района, депутатов Себежского, Куньинского и Невельского районов, а также довыборах в Новоржевское и Новосокольническое Собрания.

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На самые масштабные выборы, - депутатов сельских и городских поселений, - были выдвинуты 1937 кандидатов. В том числе 206 самовыдвиженцев и 1731 кандидат от 8 партий: «ЕР», КПРФ, ЛДПР, «СР», «Яблока», «Партии роста», «Родной партии» и «Партии социальной защиты». Из них зарегистрированы 1933 кандидата: 204 самовыдвиженца и 1729 партийцев.

На дополнительные выборы в Собрания депутатов Новоржевского и Новосокольнического районов выдвинуты 9 кандидатов от «ЕР», ЛДПР, КПРФ, «СР» и «Яблока». Все они зарегистрированы. На выборы депутатов Себежского, Куньинского и Невельского районов — 227 кандидатов, в том числе 5 самовыдвиженцев и 222 партийца (от «ЕР», КПРФ, ЛДПР, «СР», «Яблока», «Партии роста», «Партии пенсионеров за социальную справедливость» и «Политической партии социальной защиты»). Из них зарегистрированы 195 человек: фильтр избиркомов не прошли 32 представителя партий. Всего на эти выборы выдвинуты 2178 кандидатов. Зарегистрированы из них, впрочем, только 2133. 34 кандидата получили отказ в регистрации от избиркомов в силу тех или иных причин, трое сняли свои кандидатуры, еще у 8 состоявшаяся было регистрация была отменена. Таким образом, очень грубо можно сказать, что конкурс на одно место в этой компании составляет 1,8 человека. Прямо скажем, как в не слишком престижный вуз.

Изучайте документы

Виктор Лапшин — снят по суду. Отменена по суду и регистрация жириновца Алексея Харлашина. У обоих нашли нарушения при заполнении декларации о недвижимом имуществе. Мы уже писали, что, пожалуй, самая значимая кампания внутри нынешней «муниципальной волны» - выборы главы Себежского района. В них изначально планировали участвовать 5 человек: два самовыдвиженца, а также кандидаты от «ЕР», ЛДПР и «Партии роста». Один из самовыдвиженцев не был зарегистрирован, второй —— снят по суду. Отменена по суду и регистрация жириновца. У обоих нашли нарушения при заполнении декларации о недвижимом имуществе. Впрочем, они пока что еще могут обжаловать это решение в вышестоящей инстанции — областном суде. Тем не менее, есть вероятность, что в итоге участвовать в выборах главы приграничного муниципалитета будут лишь два кандидата: действующий глава Леонид Курсенков и вездесущий лидер «Партии роста» Игорь Романов, с подачи которого и были сняты Харлашин и Лапшин.

Дмитрий Михайлов даже заявил, что налицо «либо некомпетентность ТИК, либо коррупционная составляющая». «Это уже системно - борьба не на выборах, а в судах. Если ТИК зарегистрировала кандидатов с нарушениями, значит надо ее расформировать, и в следующем составе комиссии будут уже более ответственно подходить к документам, которые сдают кандидаты», - заявил коммунист. Это не первый случай, когда «Партия роста» торпедирует конкурентов на выборах через суд. И на совещании облизбиркома с представителями партий секретарь Псковского обкома КПРФдаже заявил, что налицо «либо некомпетентность ТИК, либо коррупционная составляющая». «Это уже системно - борьба не на выборах, а в судах. Если ТИК зарегистрировала кандидатов с нарушениями, значит надо ее расформировать, и в следующем составе комиссии будут уже более ответственно подходить к документам, которые сдают кандидаты», - заявил коммунист. Председатель облизбиркома Игорь Сопов в ответ подчеркнул, что в суде представители Территориальной избирательной комиссии как раз выступали на стороне кандидатов. «Закона о расформировании ТИК у нас нет», - добавил он, и рекомендовал представителям партий все-таки более внимательно подходить к процессу формирования пакетов документов при выдвижении кандидатов.

Кто тут эффективный?

Если анализировать число выдвинутых кандидатов, то пальма первенства, предсказуемо, принадлежит «Единой России», которая выдвинула 1154 кандидата. На втором месте «Справедливая Россия» (216 кандидатов), на третьем — условная «партия самовыдвиженцев», которых на выборы заявилось 213. КПРФ с 197 кандидатами на четвертом месте. На пятом и шестом — ЛДПР и «Яблоко, выдвинувшие, соответственно, 147 и 141 кандидата. Замыкают этот «рейтинг» «Партия роста» (54), «Политическая партия социальной защиты» (45), «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» (9) и «Родная партия» (2). Впрочем, учитывая, что далеко не все выдвинутые кандидаты прошли регистрацию, а также смогли ее сохранить, есть повод проранжировать партии еще и по этому признаку. В таком случае получается, что «ЕР» на этапе выдвижения и регистрации кандидатов выступила с результатом в 100%. Таким же успехом, впрочем, может похвастаться и «Родная партия», оба кандидата от которой также благополучно зарегистрированы. У других парламентских партий этот показатель варьируется от 99,3% до 96%. Так, у «Справедливой России» из 216 кандидатов один утратил статус выдвинутого, еще один выбыл уже после регистрации. У КПРФ из 197 кандидатов один снялся, один не был зарегистрирован. У «Яблока» в выборах участвуют 140 кандидатов: один из выдвиженцев партии выбыл из гонки уже после регистрации.

Бледнее всего тут выглядят либерал-демократы. Из 147 кандидатов, выдвинутых ЛДПР, зарегистрирован 141. Один жириновец утратил статус выдвинутого, двум отказано в регистрации, еще трое выбыли после регистрации. Из 213 самовыдвиженцев трем было отказано в регистрации, еще трое выбыли из гонки уже после нее. Так что здесь условный показатель эффективности составляет 98,6% Что касается малых партий, то «Политическая партия социальной защиты» из 45 кандидатов смогла сохранить 34, или 75,5%. Одиннадцати ее представителям было отказано в регистрации.

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При этом «соцзащитники» попытались еще и отпиариться на своих юридических ошибках, допущенных при выдвижении кандидатов. В релизе партии говорится, что имела место «изнурительная борьба по выдвижению кандидатов и подачи соответствующих документов» (так в оригинале - «ПП»), и что ТИК Невельского района», ни много не мало, «встала на сторону соглашательства с местной буржуазией и партией власти и приняло решение рубить наш список по подписям избирателей». Наконец, у «Партии роста» зарегистрированы 74% кандидатов: 40 из 54. «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» показала коэффициент эффективности в 66,6%, выдвинув 9 кандидатов, из которых трем было отказано в регистрации.

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