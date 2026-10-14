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Общество

Россельхознадзор выявил 65 нарушений при содержании сельхозживотных в Псковской области

14 октября 2026 года, 15:54

С начала года в Псковской области провели 105 мероприятий по соблюдению требований при содержании сельскохозяйственных животных. Об этом «Псковской правде» сообщили в Северо-Западном межрегиональном управлении Россельхознадзора.

Россельхознадзор выявил 65 нарушений при содержании сельхозживотных в Псковской области

Фото Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора

По данным на 13 октября, сотрудники ведомства провели 10 плановых выездных проверок предприятий, три из них – с использованием беспилотников, а также 95 выездных проверок личных подсобных хозяйств.

В ходе проверок выявили 65 нарушений ветеринарного законодательства у 10 предприятий. Например, в сентябре при плановой проверке ООО «Великорецкое», где содержат крупный рогатый скот молочного направления, обнаружили отсутствие ограждения, которое не допускало бы проникновения диких животных, и дезбарьера с дезинфицирующим раствором при въезде и выезде.

Россельхознадзор выявил 65 нарушений при содержании сельхозживотных в Псковской области

Фото Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора

Нарушения по содержанию, учёту и маркировке животных нашли в 72 личных подсобных хозяйствах, причём 35 из них обследовали с помощью БПЛА.

По итогам мероприятий Россельхознадзор составил в отношении предприятий 16 протоколов об административных правонарушениях и вынесло восемь постановлений, а владельцам личных подсобных хозяйств объявило 59 предостережений.

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