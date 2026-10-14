Россельхознадзор выявил 65 нарушений при содержании сельхозживотных в Псковской области

С начала года в Псковской области провели 105 мероприятий по соблюдению требований при содержании сельскохозяйственных животных. Об этом «Псковской правде» сообщили в Северо-Западном межрегиональном управлении Россельхознадзора.

По данным на 13 октября, сотрудники ведомства провели 10 плановых выездных проверок предприятий, три из них – с использованием беспилотников, а также 95 выездных проверок личных подсобных хозяйств.

В ходе проверок выявили 65 нарушений ветеринарного законодательства у 10 предприятий. Например, в сентябре при плановой проверке ООО «Великорецкое», где содержат крупный рогатый скот молочного направления, обнаружили отсутствие ограждения, которое не допускало бы проникновения диких животных, и дезбарьера с дезинфицирующим раствором при въезде и выезде.