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Общество

Росгвардия изъяла 55 единиц оружия в Псковской области за неделю

14 октября 2026 года, 15:08

За прошлую неделю, с 5 по 11 октября, росгвардейцы Псковской области изъяли из оборота 55 единиц гражданского оружия и около 50 боеприпасов. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе регионального Управления Росгвардии.

Росгвардия изъяла 55 единиц оружия в Псковской области за неделю

Фото Управления Росгвардии по Псковской области

Сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной работы провели более 130 проверок того, как граждане обеспечивают сохранность оружия и патронов.

По итогам рейдов было выявлено 13 административных правонарушений: 12 из них касаются оборота оружия, ещё одно – частной охранной деятельности.

В Центре лицензионно-разрешительной работы напомнили владельцам: если срок разрешения на хранение и ношение оружия подходит к концу, документы на перерегистрацию нужно подать в подразделение ЦЛРР по месту жительства не позднее чем за 30 суток до его окончания. Заявление можно оформить через «Госуслуги».

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