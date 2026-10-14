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Общество

Почти 306 тысяч жителей Псковской области получат налоговые уведомления

14 октября 2026 года, 16:06

В Псковской области продолжают рассылать сводные налоговые уведомления на уплату транспортного, земельного налогов и налога на имущество. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе регионального УФНС России.

Как напомнили в ведомстве, с этого года действует новый порядок. Гражданам с подтверждённой учётной записью в ЕСИА уведомление автоматически размещается в личном кабинете на портале «Госуслуг». Электронные уведомления по-прежнему получают и пользователи личного кабинета налогоплательщика на сайте ФНС России.

Всего уведомления адресованы почти 306 тысяч жителей Псковской области. Большинство – более 271 тысячи – получат их в электронном виде, а 34 тысячи налогоплательщиков – заказным письмом по месту жительства.

В ряде случаев в уведомлении появится новая строка – налог на доходы физических лиц. НДФЛ включают в сводное уведомление в трёх основных ситуациях: если налог не удержал работодатель или другой налоговый агент, при доходах от азартных игр и лотерей, а также при прогрессивной шкале налогообложения и доходах по вкладам.

В УФНС России по Псковской области напомнили, что оплатить начисленные суммы нужно не позднее 1 декабря 2026 года. Если налог не уплатить вовремя, со 2 декабря сумма станет задолженностью, и на неё начнут ежедневно начислять пени.

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