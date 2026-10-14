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Общество

Роман Гальперин выступит экспертом Псковского медиафорума

14 октября 2026 года, 14:03

Директор по вещанию АНО «Медиакомпания Союзного государства» Роман Гальперин станет экспертом VII Псковского международного медиафорума «Единство народов – единство ценностей», который пройдёт в Пскове с 20 по 21 октября.

Роман Гальперин выступит экспертом Псковского медиафорума

Роман Гальперин занимается организацией телевизионного вещания, развитием медиапроектов и освещением российско-белорусского сотрудничества. Он участвует в развитии телеканала «Союзный», начавшего вещание 1 апреля 2026 года на смену «БелРос». Новое СМИ призвано формировать единое информационное пространство России и Беларуси, готовить материалы о жизни людей и совместных проектах стран.

В конце сентября Роман Гальперин уже приезжал в Псков – тогда он был экспертом IV Российско-белорусского форума студенческих СМИ «Индустрия медиа» и рассказал участникам о работе союзных средств массовой информации, а также о подходах к освещению интеграции на федеральном и межгосударственном уровнях.

VII Псковский международный медиафорум соберёт представителей СМИ и блогосферы, руководителей информационных блоков правительств регионов Северо-Запада, российских и зарубежных экспертов. Ожидаются делегаты из Беларуси, стран Балтии и Абхазии. Площадками станут правительство Псковской области, государственный медиахолдинг региона и Дом молодёжи. 

Центральное событие – панельная дискуссия «Единство народов – единство ценностей» с участием представителей МИД России, руководителей федеральных изданий и экспертов медиасферы. В программе также обсуждение сохранения межкультурного пространства, информационной безопасности, развития мультимедийных форматов и перемен в цифровой медиасреде.

Форум проводится с 2018 года по инициативе губернатора Михаила Ведерникова.

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