Семью Прауст из Пыталовского округа чествовали в Кремле

Многодетная семья Прауст из Пыталовского муниципального округа стала победителем Всероссийского конкурса «Семья года», а чествование лучших семей страны прошло в Москве, в Государственном Кремлёвском дворце. Об этом сообщила глава Пыталовского района Вера Кондратьева на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

По словам главы муниципалитета, в общей сложности в конкурсе участвовали почти 12 тысяч человек со всей России, а до финала добрались 89 семей, для которых взаимное доверие и забота друг о друге стали главным жизненным ориентиром.

Вера Кондратьева поделилась, что у Никиты и Кристины Прауст семеро детей, и каждый из них растёт творческим человеком: ребята играют на флейте, рисуют, побеждают в краеведческих конкурсах. Семья участвует в экологических акциях и волонтёрских проектах, присоединяется к мероприятиям «Движения Первых».