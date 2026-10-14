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Общество

Семью Прауст из Пыталовского округа чествовали в Кремле

14 октября 2026 года, 11:33

Многодетная семья Прауст из Пыталовского муниципального округа стала победителем Всероссийского конкурса «Семья года», а чествование лучших семей страны прошло в Москве, в Государственном Кремлёвском дворце. Об этом сообщила глава Пыталовского района Вера Кондратьева на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Семью Прауст из Пыталовского округа чествовали в Кремле

Фото из соцсетей Веры Кондратьевой

По словам главы муниципалитета, в общей сложности в конкурсе участвовали почти 12 тысяч человек со всей России, а до финала добрались 89 семей, для которых взаимное доверие и забота друг о друге стали главным жизненным ориентиром.

Вера Кондратьева поделилась, что у Никиты и Кристины Прауст семеро детей, и каждый из них растёт творческим человеком: ребята играют на флейте, рисуют, побеждают в краеведческих конкурсах.  Семья участвует в экологических акциях и волонтёрских проектах, присоединяется к мероприятиям «Движения Первых». 

Семью Прауст из Пыталовского округа чествовали в Кремле

Фото из соцсетей Веры Кондратьевой

Никита успевает вести личное подсобное хозяйство и писать проекты, а Кристина всё своё время отдаёт детям. Глава Пыталовского района поздравила семью с победой в федеральном конкурсе и пожелала, чтобы в детях воплотились все их мечты.

Напомним, конкурс проводится в рамках нацпроекта «Семья».

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