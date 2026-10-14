Псковский суд арестовал гражданина Беларуси по делу о контрабанде алкоголя

Псковский городской суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу для гражданина Республики Беларусь, подозреваемого в контрабанде алкогольной продукции, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе судов Псковской области.

Мужчину подозревают в преступлении, предусмотренном пунктом «в» части 2 статьи 226.1 УК РФ. Ходатайство об аресте подал замначальника Псковской таможни.

Против заключения под стражу подозреваемый возражал, но суд встал на сторону таможни. Своё решение судья объяснил так: мужчина – гражданин другой страны и живёт за её пределами, официального места работы в России не имеет, социальных связей здесь у него в том числе нет. При таких обстоятельствах, находясь на свободе, подозреваемый может скрыться от дознания и суда или связаться с другими фигурантами дела, что помешает расследованию на начальном этапе.

Подозреваемого заключили под стражу на срок по 9 ноября.