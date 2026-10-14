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Общество

Псковская делегация прошла второй модуль программы «Проводники смыслов» в Красноярске

14 октября 2026 года, 12:31

Делегация Псковской области приняла участие во втором модуле программы «Проводники смыслов. Управленцы» в Красноярске. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе министерства молодёжной политики региона.

Псковская делегация прошла второй модуль программы «Проводники смыслов» в Красноярске

Фото министерства молодежной политики Псковской области

От области в программе участвовали министр молодёжной политики Дмитрий Яковлев, руководитель Центра молодёжи и общественных инициатив Псковской области Елизавета Зайцева и председатель совета регионального отделения «Движения первых» Мария Тучак.

Модуль оказался насыщенным и состоял из нескольких блоков. Главный акцент в обучении сделали на управленческих компетенциях.

По словам Дмитрия Яковлева, программа «Проводники смыслов. Управленцы» дала псковской делегации уникальную возможность не просто получить новые знания, но и переосмыслить подходы к управлению молодёжными проектами.

«Особенно ценными стали лекции по системному и стратегическому мышлению, а также практическая работа на предприятиях, где мы увидели реальные механизмы вовлечения молодых сотрудников», – отметил министр. 

Он в том числе выразил уверенность, что полученный опыт позволит вывести молодёжную политику региона на качественно новый уровень.

Итоги модуля подвёл статс-секретарь и заместитель руководителя Росмолодежи Денис Аширов, после чего участникам дали установку на дальнейшую проектную работу.

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