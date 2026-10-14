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Общество / Здоровье

Эндокринолог развеял миф о «широкой кости» как причине лишнего веса

14 октября 2026 года, 13:00

Ссылки на «широкую кость» не оправдывают значительный лишний вес – особенности телосложения дают разницу всего в два-три килограмма. Об этом «Первому Тульскому» рассказал эндокринолог.

Эндокринолог развеял миф о «широкой кости» как причине лишнего веса

Фото: ПАИ

Специалист признал, что кости действительно бывают массивнее или тоньше. Но этим их влияние и ограничивается. Между гиперстениками и астениками – людьми с разными типами телосложения – разброс в массе не превышает двух-трёх килограммов, поэтому остальной вес списывать на скелет бессмысленно.

Куда опаснее подкожного висцеральный жир, который обволакивает внутренние органы в брюшной полости. Заподозрить его избыток помогает окружность талии: у мужчин она не должна превышать 94 сантиметра, у женщин – 80 сантиметров.

Эндокринолог также предостерёг от бесконтрольного приёма популярного препарата для похудения «Оземпик». Без назначения специалиста он грозит тошнотой, сбоями в работе желчного пузыря и кишечника, а в числе серьёзных осложнений – желчнокаменная болезнь и кишечная непроходимость.

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