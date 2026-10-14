В псковском Центре семьи открыли новую детскую площадку

Центр принимает семьи с детьми с 1962 года, а часть ребят находится здесь круглосуточно. Необходимость благоустроить территорию назревала давно. Теперь у тех, кто проходит реабилитацию, есть собственное место для игр. Как отметили в сюжете, дети не хотят уходить с улицы – и это самая честная оценка.

Директор Областного центра семьи Елена Воронцова подчеркнула, что радость разделяют и родители. «Детей не оторвать. И самое интересное, что даже семьи с близлежащих территорий сейчас стараются прийти и провести время здесь. Огромное спасибо всем тем людям, которые откликнулись на нашу просьбу и помогли. Это люди из Саратова, из Чувашии, из Санкт-Петербурга», – сказала она.