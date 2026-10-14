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Общество

В псковском Центре семьи открыли новую детскую площадку

14 октября 2026 года, 11:37

На территории Областного центра семьи в Пскове появилось новое пространство для игр и физического развития детей. Об этом сообщает телеканал «Первый Псковский».

В псковском Центре семьи открыли новую детскую площадку

Фото: скрин сюжета телеканала «Первый Псковский»

Центр принимает семьи с детьми с 1962 года, а часть ребят находится здесь круглосуточно. Необходимость благоустроить территорию назревала давно. Теперь у тех, кто проходит реабилитацию, есть собственное место для игр. Как отметили в сюжете, дети не хотят уходить с улицы – и это самая честная оценка.

Директор Областного центра семьи Елена Воронцова подчеркнула, что радость разделяют и родители. «Детей не оторвать. И самое интересное, что даже семьи с близлежащих территорий сейчас стараются прийти и провести время здесь. Огромное спасибо всем тем людям, которые откликнулись на нашу просьбу и помогли. Это люди из Саратова, из Чувашии, из Санкт-Петербурга», – сказала она.

В псковском Центре семьи открыли новую детскую площадку

Фото: скрин сюжета телеканала «Первый Псковский»

Поддержка пришла из разных регионов страны. На площадке оборудовали три зоны с тренажерами – для малышей, подростков и ребят постарше. Помимо этого, установили шатер взамен старой беседки для мероприятий. Его изготовление и покупку взяло на себя Псковское реготделение Всероссийского детского фонда.

Особые слова благодарности Елена Воронцова адресовала военнослужащим. Они своими руками смонтировали оборудование, оформили территорию и насыпали песок. За обновленной площадкой стоят люди, которые не остались равнодушными. Теперь у детей есть место, куда хочется возвращаться, подчеркнули на телеканале.

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