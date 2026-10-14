Псковичи смогут бесплатно попасть на приём к московским онкологам-отоларингологам

26 и 27 октября в Псковской областной клинической больнице пройдут Дни ранней диагностики опухолей ЛОР-органов, головы и шеи. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Псковской области.

Приёмы и отбор на лечение проведут ведущие врачи Национального медицинского исследовательского центра оториноларингологии ФМБА России. Ждут пациентов с подозрением на доброкачественные и злокачественные опухоли головы, шеи и ЛОР-органов.

Главное преимущество акции – возможность попасть к федеральным специалистам и получить направление на лечение в Москву, не выезжая из Пскова для первичного этапа. Приём бесплатный. Направление из поликлиники не потребуется.

С собой достаточно взять паспорт, полис обязательного медицинского страхования (ОМС) и медицинские выписки, если они есть. Консультации будут вести с 10:00 до 17:00 в консультативной поликлинике Псковской областной клинической больницы.

Записаться на приём можно заранее по телефону 8 (8112) 29-57-00.