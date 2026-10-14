Полиция Пскова ищет мужчину, причастного к краже смартфона в баре

Кража произошла в баре на Октябрьском проспекте. В распоряжении полиции оказалась видеозапись с человеком, который может быть причастен к преступлению.

Правоохранители просят откликнуться всех, кто узнал мужчину на записи или располагает сведениями, способными помочь следствию. Сообщить информацию можно по телефонам 8 (911) 859-60-50 или 112. Конфиденциальность гарантируется.

«Полиция обращается к жителям города и всем, кто располагает какой‑либо информацией о данном мужчине: если вы узнали человека на записи или обладаете сведениями, которые могут помочь следствию, просим незамедлительно сообщить об этом», – подчеркнули в пресс-службе УМВД России по Псковской области.