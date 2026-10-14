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Происшествия / Преступление

Полиция Пскова ищет мужчину, причастного к краже смартфона в баре

14 октября 2026 года, 11:47

Сотрудники отдела полиции № 2 УМВД России по городу Пскову разыскивают мужчину, возможно причастного к хищению смартфона. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Полиция Пскова ищет мужчину, причастного к краже смартфона в баре

Фото пресс-службы УМВД России по Псковской области
Полиция Пскова ищет мужчину, причастного к краже смартфона в баре

Фото пресс-службы УМВД России по Псковской области

Кража произошла в баре на Октябрьском проспекте. В распоряжении полиции оказалась видеозапись с человеком, который может быть причастен к преступлению.

Правоохранители просят откликнуться всех, кто узнал мужчину на записи или располагает сведениями, способными помочь следствию. Сообщить информацию можно по телефонам 8 (911) 859-60-50 или 112. Конфиденциальность гарантируется.

«Полиция обращается к жителям города и всем, кто располагает какой‑либо информацией о данном мужчине: если вы узнали человека на записи или обладаете сведениями, которые могут помочь следствию, просим незамедлительно сообщить об этом», – подчеркнули в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

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