Зимний переулок в Пскове перекроют для дорожных работ

В Пскове вводят ограничение движения на участке Зимнего переулка – в районе пересечения с Болотным проездом. Об этом сообщили в городской администрации.

Проезд закроют для транспортных средств на одну неделю, с 16 по 23 октября, причём только в дневное время – с 08:00 до 17:00. Ночью дорога будет открыта.

Ограничения связаны с проведением дорожных работ. В администрации Пскова попросили водителей заранее учитывать это при планировании поездок.