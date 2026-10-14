Пневматические мышцы для экзоскелета принесли псковской школьнице победу в Индонезии

Ученица псковского «Кванториума» Александра Соколова победила на 8-й Международной выставке-конкурсе научных проектов и изобретений ISIF 2026, которая прошла в Университете Индонезии. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Александра представила Россию и защитила проект «Разработка и испытание пневматических мышц для экзоскелета верхней конечности». Защита шла дистанционно и на английском языке: школьница презентовала работу и ответила на вопросы международного жюри. В конкурсе участвовали около 550 команд из 28 стран.

«Изначально не ожидала призового места, поэтому, когда увидела скриншот от организаторов, – был настоящий шок! Когда начинала работу над проектом, рассчитывала максимум на региональные конкурсы, до сих пор удивляюсь его успеху и тому, как далеко он зашёл», – поделилась Александра Соколова.