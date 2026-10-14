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Общество

Пневматические мышцы для экзоскелета принесли псковской школьнице победу в Индонезии

14 октября 2026 года, 15:40

Ученица псковского «Кванториума» Александра Соколова победила на 8-й Международной выставке-конкурсе научных проектов и изобретений ISIF 2026, которая прошла в Университете Индонезии. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Пневматические мышцы для экзоскелета принесли псковской школьнице победу в Индонезии

Фото предоставлено пресс-службой правительства Псковской области

Александра представила Россию и защитила проект «Разработка и испытание пневматических мышц для экзоскелета верхней конечности». Защита шла дистанционно и на английском языке: школьница презентовала работу и ответила на вопросы международного жюри. В конкурсе участвовали около 550 команд из 28 стран.

«Изначально не ожидала призового места, поэтому, когда увидела скриншот от организаторов, – был настоящий шок! Когда начинала работу над проектом, рассчитывала максимум на региональные конкурсы, до сих пор удивляюсь его успеху и тому, как далеко он зашёл», – поделилась Александра Соколова.

Пневматические мышцы для экзоскелета принесли псковской школьнице победу в Индонезии

Фото предоставлено пресс-службой правительства Псковской области

Победа даёт возможность участвовать в профильных научных мероприятиях в странах – партнёрах конкурса. Путёвку на ISIF девушка получила после выступления на 40-м Международном конкурсе CASTIC в китайском Сиане: там она представила разработку экспертному сообществу и получила специальные награды от научных организаций Вьетнама, Индонезии и Зимбабве. Над проектом Александра работает под наставничеством педагога Промробоквантума Игоря Лубягина.

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