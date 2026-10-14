Специалист связал выходы волков к псковским деревням с обучением молодняка охоте

Причиной частых выходов волков к населённым пунктам Псковской области осенью становится обучение молодого потомства охоте. Об этом рассказал заместитель министра природных ресурсов и экологии региона в сфере охраны и использования объектов животного мира Андрей Горкунов. Об этом сообщает ПАИ.

По словам специалиста, взрослые особи учат волчат добывать пропитание, и домашние животные оказываются для них лёгкой целью. «Это обычная ситуация. Они тренируют потомство, режут собак, нападают на скот. Волков-подростков учат охотиться, а собаки на цепях – это лёгкая добыча», – подчеркнул Андрей Горкунов.

Он отметил, что работа по урегулированию численности хищников продолжается. Молодых волков, ещё не набравшихся опыта, добыть проще: они подходят на выстрел. А вот матёрые особи, подчеркнул Андрей Горкунов, даются охотникам куда труднее.

В ведомстве напомнили правила безопасности. Если волки появились в населённом пункте или напали на домашних животных, нужно сообщить в министерство по телефону 8 (8112) 29-98-40, добавочный 135. Если хищники не боятся людей, пытаться их отпугнуть не стоит – следует уйти в укрытие и позвонить по номеру 112.