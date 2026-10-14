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Общество

В Псковской области установили прожиточный минимум на 2027 год

14 октября 2026 года, 14:16

Правительство Псковской области установило величину прожиточного минимума на 2027 год. Соответствующее постановление подписал губернатор Михаил Ведерников.

В Псковской области установили прожиточный минимум на 2027 год

Фото редакции

С 1 января 2027 года прожиточный минимум в Псковской области составит 20 025 рублей на душу населения. Для трудоспособного населения он определён в размере 21 827 рублей, для пенсионеров – 17 222 рубля, для детей – 19 424 рубля.

Постановление вступает в силу с 1 января 2027 года и будет действовать по 31 декабря 2027 года. Документ опубликован на портале Нормативных правовых актов региона.

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