В Псковской области установили прожиточный минимум на 2027 год

Правительство Псковской области установило величину прожиточного минимума на 2027 год. Соответствующее постановление подписал губернатор Михаил Ведерников.
Правительство Псковской области установило величину прожиточного минимума на 2027 год. Соответствующее постановление подписал губернатор Михаил Ведерников.
С 1 января 2027 года прожиточный минимум в Псковской области составит 20 025 рублей на душу населения. Для трудоспособного населения он определён в размере 21 827 рублей, для пенсионеров – 17 222 рубля, для детей – 19 424 рубля.
Постановление вступает в силу с 1 января 2027 года и будет действовать по 31 декабря 2027 года. Документ опубликован на портале Нормативных правовых актов региона.