Псковская область направила более 400 млн рублей на инициативы ТОС

Рекордную сумму – свыше 400 млн рублей – направила Псковская область в этом году на поддержку проектов территориальных общественных самоуправлений, пишет ПАИ.

Губернатор Михаил Ведерников в ходе заседания Совета ТОС сегодня, 14 октября, назвал завершающийся цикл самым масштабным за всю историю работы движения. По его словам, почти 250 млн рублей ушло на региональный конкурс, ещё 50 млн – на инициативные проекты, а более 100 млн – на различные муниципальные конкурсы.

Глава региона поблагодарил руководителей муниципалитетов за эту работу.

Задача поддерживать не менее 70% заявок оказалась выполненной: из 983 проектов победителями признали 689. Михаил Ведерников попросил новый состав Законодательного Собрания Псковской области во главе со спикером Борисом Елкиным и дальше помогать находить средства. «Важно, чтобы всё, что было задумано, было доведено до результата до конца года», – подчеркнул губернатор.

О развитии ТОС Михаил Ведерников отдельно докладывал президенту РФ Владимиру Путину на рабочей встрече. Глава государства высоко оценил общую работу, а Псковская область уже несколько лет держится в числе лидеров по этому направлению.

По наблюдениям губернатора в поездках по районам, территориальные общественные самоуправления стали мыслить масштабнее: планируют развитие на годы вперёд, подключают региональные и федеральные программы, привлекают спонсорские средства. «Считаю, что такой подход нужно масштабировать», – отметил он, анонсировав семинар по продолжению этой работы. Глава региона также призвал обсуждать приоритеты при формировании окружных бюджетов: «Когда администрация и жители работают вместе, результат получается намного лучше».

Начальник управления муниципального развития правительства Псковской области Елена Тимашова сообщила, что на 14 октября реализовано 439 проектов, ещё 250 – в стадии выполнения. Среди типичных замечаний – слабо проработанные сметы, из-за чего проекты приходится корректировать на ходу. Она советует привлекать членов территориальных общественных самоуправлений к приёмке оборудования, особенно спортивного и детского. В целом специалисты отмечают новый уровень территориального развития: проекты становятся долгосрочными и разбиваются на этапы. Лучшие практики вскоре соберут на едином интернет-ресурсе.