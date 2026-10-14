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Общество

В Малых Льзях привели в порядок памятный знак на месте сожжения мирных жителей

14 октября 2026 года, 12:44

В деревне Малые Льзи Плюсского округа завершили благоустройство Памятного знака на месте сожжения мирных жителей в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщила глава Плюсского района Наталья Иванова на своей странице в «ВКонтакте».

В Малых Льзях привели в порядок памятный знак на месте сожжения мирных жителей

Фото из соцсетей Натальи Ивановой
В Малых Льзях привели в порядок памятный знак на месте сожжения мирных жителей

Фото из соцсетей Натальи Ивановой

По её словам, этот проект вырос из инициативы самих жителей. Активисты ТОС «Малые-Льзи 1» подготовили паспорт проекта о замене ограждения и благоустройстве территории у Памятного знака. 

После конкурсного отбора администрация Плюсского округа провела электронные торги – победителем стала подрядная организация «Мисалстрой», которая выполнила весь запланированный комплекс работ чётко и в срок.

На объекте, как обратила внимание Наталья Иванова, сделали три вещи: площадку вокруг Памятного знака выложили прочной плиткой, по периметру установили новое ограждение, а также провели санитарную очистку – убрали дикорастущий кустарник и старые сухие ветки, которые закрывали обзор мемориала.

Глава округа поблагодарила активистов ТОС за неравнодушие к истории родного края и подготовку заявки, а специалистов «Мисалстроя» – за ответственный подход. Она подчеркнула, что развивать округ и сохранять память о подвиге предков для будущих поколений можно только сообща – объединяя усилия власти, бизнеса и общества.

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