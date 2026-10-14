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Общество

Псковичам осталась неделя на наблюдение за Млечным Путем

14 октября 2026 года, 12:15

Псковский астрофотограф Пётр Митрофанов рассказал, что у жителей региона осталось около недели, чтобы увидеть Млечный Путь в относительно комфортных условиях. Запись он опубликовал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Псковичам осталась неделя на наблюдение за Млечным Путем

Фото Петра Митрофанова

По его словам, во время съёмок в Изборске прояснение оказалось кратким: уже через 15 минут после начала работы небо заволокло слоистыми облаками. Накопить достаточную экспозицию не удалось, но наблюдения скрасил новый бинокль – удалось отыскать галактики М101 и М51, а также полюбоваться звёздными скоплениями.

Ближайшее прояснение ожидается в ночь с четверга на пятницу. Дальше, по словам Петра Митрофанова, со следующей недели вечерами почти две недели будет светить Луна, а с приходом ноября обычно начинается самый облачный период в году – за месяц может случиться всего два-три прояснения вплоть до конца февраля.

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