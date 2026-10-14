125 случаев инфарктов и инсультов зафиксировали в Псковской области за неделю

За прошедшую неделю, с 5 по 12 октября, медики зафиксировали в Псковской области 125 случаев инфарктов и инсультов. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе Псковской станции скорой медицинской помощи.

Как уточнили в медучреждении, речь идёт о 75 вызовах с острым нарушением мозгового кровообращения и 50 – с острым инфарктом миокарда.

Всего Единый диспетчерский центр станции зарегистрировал 2 888 обращений. Из них 188 передали в службу неотложной помощи при поликлинике, а 2 347 приняли для передачи выездным бригадам скорой медицинской помощи.

Экстренными оказались 1035 вызовов, неотложными, без угрозы для жизни, – 1093. Ещё 539 обращений оказались безрезультатными.

Больше всего выездов – 387 – фельдшеры совершили к детям. Ещё 294 раза бригады выезжали в общественные места, 34 – на места дорожно-транспортных происшествий, 15 – на пожары. Также 180 вызовов поступили от пациентов с симптомами острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ).