В Псковской области обсудили подготовку кадров и защиту важных объектов от терроризма

Вопросы безопасности Псковской области рассмотрели на заседании антитеррористической комиссии. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Ведерников на своей официальном странице в мессенджере МАХ.

Отдельной темой стала подготовка госслужащих, сотрудников подведомственных организаций и педагогов к противодействию терроризму и его идеологии.

По словам Михаила Ведерникова, эффективность профилактики напрямую зависит от того, насколько хорошо подготовлены те, кто её проводит, – прежде всего сотрудники органов власти и местного самоуправления. Им нужны не только теория, но и практические навыки с учётом актуальных угроз и специфики региона.

Особый акцент губернатор сделал на педагогах: именно учителя могут первыми заметить у школьников признаки радикализации и вовремя отреагировать.

Участники заседания также обсудили антитеррористическую защищённость критически важных объектов. Главное внимание уделили транспортной инфраструктуре – в условиях сохраняющихся угроз её безопасность требует постоянного контроля. Кроме того, рассмотрели план проверок объектов топливно-энергетического комплекса Управлением Росгвардии на 2027 год.

Как подчеркнул Михаил Ведерников, главная задача – не допустить чрезвычайных ситуаций и надёжно защитить людей и важные объекты региона.