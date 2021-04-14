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Политика

Медиадень

Михаил Ведерников ответил на вопросы псковских журналистов

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Алексей Кедров
14 апреля 2021 года, 17:01
Фото: Арсений Тимашов
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Губернатор Михаил Ведерников 14 апреля встретился с псковскими журналистами в новом Медиацентре ПАИ. Он ответил на их вопросы в формате пресс-конференции, порадовав представителей пишущей братии несколькими небольшими сенсациями. И вновь подтвердил, что считает СМИ важной силой, призванной как озвучивать проблемы, так и показывать людям реальную работу власти.

Все по-новому

Встреча главы региона с журналистами неофициально была приурочена к открытию Медиацентра и запуску новой версии сайта Псковского агентства информации.

Медиацентр - это новое пространство, в котором наши коллеги по издательскому дому «Медиацентр 60» планируют проводить прямые эфиры проекта ПАИ-live, пресс-конференции, брифинги, круглые столы и «горячие линии». Он включает в себя и конференцзал с большим интерактивным экраном, и опенспейс ПАИ, и выполненный в стилистике лофта коворкинг, в котором можно присесть с ноутбуком, чтобы вырваться из офисной редакционной рутины.

Медиадень

Фото Арсения Тимашова
Коллеги из других СМИ региона с интересом изучали радикально обновленный интерьер помещения, в котором за последние несколько десятилетий обретались самые разные организации: от ателье до областной филармонии и информационного туристского центра. Очевидно, что второй такой площадки на сегодняшний день в городе нет.

Медиадень

Фото Арсения Тимашова
Что касается перезапущенного сайта Псковского агентства информации, то это современная и, не побоюсь этого слова, инновационная платформа с широкими мультимедийными возможностями. Надо полагать, что читатели (и зрители, поскольку видео занимает все больше места в контенте ПАИ) уже очень скоро оценят ее удобство.

От терминала до депутата

Сама пресс-конференция заняла больше часа. Глава региона ответил на вопросы о планах дальнейшему улучшению транспортной доступности региона, реставрации псковских памятников и создании туристической инфраструктуры, проблеме утилизации ТКО, выборах в областное Собрание, дальнейшей судьбе антиковидных мер и ремонте дорог. Прозвучало и несколько небольших сенсаций.

Во-первых, Михаил Ведерников заявил, что региону необходимо полноценное представительство в Москве, руководить которым должен человек в статусе вице-губернатора, который мог бы коммуницировать с федеральными чиновниками. 

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По словам главы региона, этот вопрос должен решиться уже в ближайшем времени, когда будет найдено подходящее помещение. Понятно, что цена вопроса достаточно ощутима для не самого богатого региона РФ. Но учитывая, какие дивиденды приносит и еще будет приносить Псковской области эффективный лоббизм на федеральном уровне, оно того стоит.

Медиадень

Фото Арсения Тимашова
Кроме того, глава региона рассказал, что администрация области ведет переговоры с потенциальным инвестором в псковский аэропорт: крупной компанией, специализирующейся на управлении такого рода объектами. И что в перспективе у международного аэропорта имени Святой Ольги может появится новый терминал. Хотя, оговорился губернатор, учитывая, что предыдущий оператор аэропорта, компания «Псковавиа», находится в стадии банкротства, дело это не скорое.

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Наконец, говоря о грядущих выборах в Госдуму, Михаил Ведерников заявил: «Александр Козловский рассматривается в качестве кандидата от партии «Единая Россия», что касается списка, то кандидат будет другой». Напомним, в нынешнем созыве Госдумы наш регион, помимо одномандатника Александра Козловского, представляет Александр Васильев, избранный по спискам «ЕР» от группы регионов, включающей Псковскую область.

Медиадень

Фото Арсения Тимашова
О том, что руководитель общественной организации «Убитые дороги», изрядно раздражающий региональные элиты, может не попасть в новый созыв нижней палаты российского парламента, говорили уже давно. Но впервые этот прогноз прозвучал столь уверенно.

Подробные ответы губернатора по этим и другим темам можно найти на сайтах СМИ нашего издательского дома и в телеграм-канале «Псковские новости».

«Лучше площадки нет»

Последний вопрос, заданный с разрешения губернатора уже после того, как пресс-конференция была официально остановлена, касался взаимоотношений между журналистами и чиновниками. Последние зачастую не реагируют на публикации: как критические, так и с вполне конструктивными предложениями.

«Давайте мы распоряжение подготовим по органам исполнительной власти. На СМИ надо реагировать», - обратился Михаил Ведерников к своему советнику по СМИ и информационной политике Антону Сергееву. И предложил: «Давайте встречаться почаще!» «Здесь!» - немедленно отреагировала директор издательского дома «Медиацентр 60» Ирина Федорова. «Давайте здесь, пока лучше площадки нет», - охотно согласился губернатор.

Медиадень

Фото Арсения Тимашова
И продолжил: «Я точно могу сказать, что у нас в Пскове профессиональная, полезная журналистика. Конечно, нужно поднимать проблемы. Нужно о них говорить. Где-то кого-то по голове палкой стукнуть, чтоб чиновники быстрее шевелились. Но вы делаете полезную работу, с одной стороны указывая на проблемы, а с другой донося до людей, что власть тоже на стуле не сидит, в носу не ковыряется, а ищет дополнительные инструменты, чтоб проблемы решить».

Уже за кулисами пресс-конференции креативный редактор Псковского агентства информации Алена Комарова напомнила главе региона, что в 2021 году это СМИ будет отмечать 20-летие. Так что перезагрузка ПАИ пришлась как нельзя кстати. А Ирина Федорова выразила надежду, что новое пространство, презентованное сегодня, станет важным медийным центром региона.

Медиадень

Фото Арсения Тимашова
«Вы - большие молодцы!» - ответил Михаил Ведерников. Он подчеркнул сплоченность, профессионализм и вовлеченность сотрудников ИД, отметив, что результаты их работы «говорят сами за себя». И выразил уверенность, что сотрудники ПАИ и их коллеги из других СМИ медиахолдинга «будут задавать стиль, тон и качественный уровень освещения событий» в регионе. 

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