9 вопросов о мусоре

С 1 января в России кардинально изменился подход к решению мусорной проблемы. Сферу отрегулировали по-новому. На открытом конкурсе в прошлом году в Псковской области выбрали регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами. Если раньше мы платили только за вывоз мусора — а там хоть трава не расти — то теперь тариф включает сбор, транспортировку, сортировку и захоронение мусора. С февраля все жители области получат новые квитанции за январь. «Псковская правда» разбиралась в сути нововведения.