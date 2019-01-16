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Экономика / ЖКХ

9 вопросов о мусоре

Новый тариф, новые квитанции, новый подход — отвечаем на самые популярные «мусорные вопросы» (ИНФОГРАФИКА)

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Алексей Кедров
16 января 2019 года, 11:39
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С 1 января в России кардинально изменился подход к решению мусорной проблемы. Сферу отрегулировали по-новому. На открытом конкурсе в прошлом году в Псковской области выбрали регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами. Если раньше мы платили только за вывоз мусора — а там хоть трава не расти — то теперь тариф включает сбор, транспортировку, сортировку и захоронение мусора. С февраля все жители области получат новые квитанции за январь. «Псковская правда» разбиралась в сути нововведения.

Несомненно, в самом начале возможны выставления счетов с некорректными суммами. В случае если прописанные жители не совпадают с количеством проживающих, гражданин может подать региональному оператору документы, обосновывающие количество проживающих, и региональным оператором будет произведен перерасчет за предоставленные услуги. Наш комитет рассчитывает, что в течение полугода все выставленные квитанции будут содержать корректную сумму.

Сергей Грахов, и.о. председателя областного комитета по ЖКХ

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Инфографика Алексея Кедрова.
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