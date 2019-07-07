Воздушные замки

«А это у вас что за штырь? - Здесь у нас должен был быть памятник. Но вышел пока только штырь. - А памятник? - А памятник попозже».
Выпирающая из земли труба в сквере у Золотой набережной уже стала своего рода символом проектов, которые в Пскове могли бы осуществиться, но так и остались на бумаге, в новостях.
Невероятное количество идей и предложений так и не дождались воплощения. Что только не предлагали и не придумывали инициативные псковичи. Фонтаны, подземные магазины и переходы, звонницы и аркады - вот уж где полет фантазии. Удалось бы все реализовать - не город был бы, а картинка.
Вспоминаем наиболее яркие проекты.
В октябре 2015 года в сквере между церковью Варлаама Хутынского и улицей Александра Невского заложили закладной камень памятника в честь 400-летия снятия обороны города Пскова войсками польского короля Густава Адольфа. Однако после юбилея о проекте очень быстро забыли, памятник так и не появился.
Вопрос об установке памятника князю Довмонту был поднят еще в 2008 году. Инициативу городские власти поддержали и принялись искать место. После бурных обсуждений вопрос решили отложить. 2016 год был объявлен в Пскове годом Довмонта: отмечали 750 лет с начала его княжения, и вопрос о памятнике снова подняли. Был объявлен конкурс на его проект. 15 скульпторов и творческих коллективов участвовали в нем. Победителем был признан проект Салавата Щербакова из Москвы. На этом все и закончилось.
Памятник князю Довмонту
В 2007 году решили, что Пскову нужен памятник «десантному братству». Его возведение хотели приурочить к 100-летию со дня рождения основателя ВДВ дяди Васи - Василия Маргелова, которое праздновали в 2008 году. Собирались его установить на Четырех Углах, преобразив сквер. Всего было представлено 23 проекта. Конкурсная комиссия так и не смогла выбрать победителя. Большинством голосов второе место присудили проекту из Москвы, а третье место поделили два проекта из Санкт-Петербурга. Но до воплощения идеи в жизнь так дело и не дошло - денег не оказалось.
Памятник
(фото) Памятник выдающемуся государственному деятелю, дипломату и военачальнику Ордину-Нащокину должен был появиться на улице Леона Поземского в Пскове осенью 2014 года. На суд комиссии были представлены две модели скульптуры. Первый макет выполнил российский скульптор Андрей Клыков, второй – член Союза художников Республики Беларусь Игорь Голубев. В итоге остановились на проекте Клыкова. Согласно ему высота постамента должна была составлять 1 метр 95 сантиметров, а самого памятника - 2 метра 76 см. Предполагалось, что средства на сам памятник и его установку будут собраны всем миром. Однако дальше появления площадки под памятник и того самого штыря дело не сдвинулось. Правда, в Псковской области появились сразу три бюста Ордина-Нащокина: в Крыпецком монастыре, на базе «Кривск» и в Опочке.
Памятник Ордину-Нащокину
В 2011 году в сквере Городов-побратимов была открыта мемориальная доска, на которой сообщалось, что в честь 20-летия породнения городов Псков и Нойс будет открыт фонтан. Автором идеи был тогда еще глава города Иван Цецерский.
Но оказалось, что технически сделать тут фонтан сложно. А еще место это историческое, потребовались бы археологические раскопки, а значит, и дополнительные затраты. Через некоторое время от этой идеи отказались. Незаметно исчезла и табличка.
Мемориальная доска, на которой сообщалось, что на этом месте будет фонтан
О появлении фонтана в сквере на Четырех Углах в 2016 году в прямом эфире радио «Эхо Москвы в Пскове» заявил Иван Цецерский. Слушателям он рассказал, что уже заручился поддержкой губернатора Андрея Турчака, мол, фонтан станет частью работ по приведению в порядок парков и скверов в преддверии Международных Ганзейский дней. К процессу он призывал присоединиться меценатов и местных жителей. Не судьба.
В 2012-м, году празднования 1150-летия российской государственности в Пскове на спуске к Золотой набережной должна была появиться звонница со стенами из 1150 кованых скоб, которые символизировали бы единение. Автором проекта был кузнец Евгений Вагин. Уже был готов 3D-проект, насчет колокола удалось договориться с литейными заводами. В изготовлении звонницы пообещал принять участие даже боксер-тяжеловес Николай Валуев. Проект понравился всем, областные власти выразили готовность помочь деньгами. Стоимость звонницы, вместе с колоколом, составляла 4 миллиона рублей. А потом градостроительный совет назвал проект «полной чушью».
Процесс финансирования застопорился.
Звонница со стенами из 1150 кованых скоб
К открытию очередного туристического сезона на фестивале «Гардарика» кузнецы предлагали установить на Золотой набережной кованый глобус с пупом земли кузнечной, ведь Псков — одна из столиц кузнечного дела. Но проект забраковали. Сказали, что дорого, и даже нашли в этом деле... эротику. Потом Евгений Вагин придумал изобразить пуп земли кузнечной в виде гвоздя (с пупком на шляпке). Стоило это недорого, Наталье Труновой, а до декабря 2012 года она была председателем комитета по туризму, инвестициям и пространственному развитию, всё понравилось. Она тут же отправила помощников искать деньги, а Вагина — работать. Через два дня звонок: «Сворачивайте работу! Без комментариев». Гвоздь всё равно сделали, открыв «памятник» на Дне Скобаря в сентябре 2012 года. Он стоит в Кузнечном дворе.
Пуп земли кузнечной
Конкурс на лучший эскизный проект реконструкции площади Ленина объявили в 2009 году. В результате на свет появилось 20 конкурсных работ. В большинстве проектов авторы предлагали активно использовать подземное пространство площади, разместить там кафе-бистро, магазины, киоски, общественный подземный туалет и другие объекты круглосуточного действия. Лучшим эскизным проектом признали проект «Дорога к Храму», в котором собор и Кремль включены в единое визуальное пространство площади. Угол северо-восточной части площади превращался в подобие «форума» - места проведения праздников, концертов и других мероприятий. Пространство «форума» предлагалось ограничить «аркадой». На площади предусмотрели место для башни с часами и часовым колоколом, фонтана с литой решеткой и изображением барса и памятника «какому-нибудь историческому деятелю».
В 2010 году идея реконструкции площади была отложена из-за более важных проблем. Как минимум на два года. Да и политический вопрос с памятником Ленина решать никто не хотел.
С тех пор прошло 10 лет.
Памятник регионального значения Гельдтову баню продали летом 2015 года всего за 8 млн рублей. За новым владельцем закрепили обязательство сохранить банно-прачечный профиль учреждения. Собственнику дали два года. Когда готовили проект, оказалось, что по документам никаких обременений с сохранением бани нет. Речь об этом шла, а документально нигде не подтверждено, поэтому под баню решили выделить 25 мест в пристройке, а на основной площади открыть кафе с летней террасой и ресторан. Вмешался губернатор. Он потребовал, чтобы 50 % от имеющихся площадей были отданы под баню.
Проект реконструкции Гельдтовой бани
Согласно архитектурному решению, крыша бани должна была сохранить историческую конфигурацию, восстановлена центральная печная труба, слуховые окна, отдельные трубы исторического периода. Все здание собирались оштукатурить и окрасить в традиционный светло-охристый цвет.
Но баня так и осталась стоять в запущенном виде.
Бывший глава Пскова Иван Цецерский, настоящий генератор идей, пару лет назад родил еще одну: открыть на Степановском лужке, за стадионом «Электрон», Народный парк — к Ганзейским дням.
В нем предполагалось оборудовать пешеходные и велодорожки, открыть детское кафе, выделить места для занятий спортом. Рассматривались варианты перенесения на это место и городского пляжа, а территорию нынешнего отдать Мирожскому монастырю.
Идея с самого начала выглядела нереальной: стоимость такого проекта высока, а территория буквально завалена строительным мусором...
А еще несколькими годами ранее за стадионом «Электрон» собирались сделать яхт-клуб.
Столовую «Волна», расположенную по ул. Профсоюзная, 4, собирались приспособить под гостиницу. Она должна была открыться в 2016 году. Планировалось, что будет примерно 34 номера, с размещением до 100 человек ежедневно. Предусматривались семь номеров для малоподвижных групп, полностью специализированных по евростандартам для инвалидов-колясочников. На первом этаже здания хотели сделать два больших туалета, доступных не только для проживающих в гостинице, но и для горожан и туристов, гуляющих по набережной и городу. Собирались сделать фитнес-зал и услуги SPA. Летом - кафе с летней верандой, за зданием - парковку до 30 парковочных мест.
Строительство застопорилось. Камнем преткновения стал «лишний» этаж.
В Финском парке должен был открыться современный гостиничный комплекс
(фото) В 2016-17 годах на Милицейском островке в Финском парке должен был открыться современный гостиничный комплекс с комфортабельными номерами, рестораном, спа- и бизнес-центром. Его планировали построить в две очереди: первая подразумевала переустройство здания, являвшегося некогда пивоваренным заводом, в отель, вторая включала бывшие жилые дома Лапина и Воронина, которые станут основой бизнес-центра. Однако и по сей день на этом месте развалины.