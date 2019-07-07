Воздушные замки

«А это у вас что за штырь? - Здесь у нас должен был быть памятник. Но вышел пока только штырь. - А памятник? - А памятник попозже». «А это у вас что за штырь? - Здесь у нас должен был быть памятник. Но вышел пока только штырь. - А памятник? - А памятник попозже». Выпирающая из земли труба в сквере у Золотой набережной уже стала своего рода символом проектов, которые в Пскове могли бы осуществиться, но так и остались на бумаге, в новостях. Невероятное количество идей и предложений так и не дождались воплощения. Что только не предлагали и не придумывали инициативные псковичи. Фонтаны, подземные магазины и переходы, звонницы и аркады - вот уж где полет фантазии. Удалось бы все реализовать - не город был бы, а картинка. Вспоминаем наиболее яркие проекты.

Памятники на каждом углу

В октябре 2015 года в сквере между церковью Варлаама Хутынского и улицей Александра Невского заложили закладной камень памятника в честь 400-летия снятия обороны города Пскова войсками польского короля Густава Адольфа. Однако после юбилея о проекте очень быстро забыли, памятник так и не появился. Вопрос об установке памятника князю Довмонту был поднят еще в 2008 году. Инициативу городские власти поддержали и принялись искать место. После бурных обсуждений вопрос решили отложить. 2016 год был объявлен в Пскове годом Довмонта: отмечали 750 лет с начала его княжения, и вопрос о памятнике снова подняли. Был объявлен конкурс на его проект. 15 скульпторов и творческих коллективов участвовали в нем. Победителем был признан проект Салавата Щербакова из Москвы. На этом все и закончилось.

В 2007 году решили, что Пскову нужен памятник «десантному братству». Его возведение хотели приурочить к 100-летию со дня рождения основателя ВДВ дяди Васи - Василия Маргелова, которое праздновали в 2008 году. Собирались его установить на Четырех Углах, преобразив сквер. Всего было представлено 23 проекта. Конкурсная комиссия так и не смогла выбрать победителя. Большинством голосов второе место присудили проекту из Москвы, а третье место поделили два проекта из Санкт-Петербурга. Но до воплощения идеи в жизнь так дело и не дошло - денег не оказалось.

(фото) Памятник выдающемуся государственному деятелю, дипломату и военачальнику Ордину-Нащокину должен был появиться на улице Леона Поземского в Пскове осенью 2014 года. На суд комиссии были представлены две модели скульптуры. Первый макет выполнил российский скульптор Андрей Клыков, второй – член Союза художников Республики Беларусь Игорь Голубев. В итоге остановились на проекте Клыкова. Согласно ему высота постамента должна была составлять 1 метр 95 сантиметров, а самого памятника - 2 метра 76 см. Предполагалось, что средства на сам памятник и его установку будут собраны всем миром. Однако дальше появления площадки под памятник и того самого штыря дело не сдвинулось. Правда, в Псковской области появились сразу три бюста Ордина-Нащокина: в Крыпецком монастыре, на базе «Кривск» и в Опочке.

Фонтастика

В 2011 году в сквере Городов-побратимов была открыта мемориальная доска, на которой сообщалось, что в честь 20-летия породнения городов Псков и Нойс будет открыт фонтан. Автором идеи был тогда еще глава города Иван Цецерский. Но оказалось, что технически сделать тут фонтан сложно. А еще место это историческое, потребовались бы археологические раскопки, а значит, и дополнительные затраты. Через некоторое время от этой идеи отказались. Незаметно исчезла и табличка.

О появлении фонтана в сквере на Четырех Углах в 2016 году в прямом эфире радио «Эхо Москвы в Пскове» заявил Иван Цецерский. Слушателям он рассказал, что уже заручился поддержкой губернатора Андрея Турчака, мол, фонтан станет частью работ по приведению в порядок парков и скверов в преддверии Международных Ганзейский дней. К процессу он призывал присоединиться меценатов и местных жителей. Не судьба.

Памяти Евгения Вагина

В 2012-м, году празднования 1150-летия российской государственности в Пскове на спуске к Золотой набережной должна была появиться звонница со стенами из 1150 кованых скоб, которые символизировали бы единение. Автором проекта был кузнец Евгений Вагин. Уже был готов 3D-проект, насчет колокола удалось договориться с литейными заводами. В изготовлении звонницы пообещал принять участие даже боксер-тяжеловес Николай Валуев. Проект понравился всем, областные власти выразили готовность помочь деньгами. Стоимость звонницы, вместе с колоколом, составляла 4 миллиона рублей. А потом градостроительный совет назвал проект «полной чушью». Процесс финансирования застопорился.

Пупок развязался

К открытию очередного туристического сезона на фестивале «Гардарика» кузнецы предлагали установить на Золотой набережной кованый глобус с пупом земли кузнечной, ведь Псков — одна из столиц кузнечного дела. Но проект забраковали. Сказали, что дорого, и даже нашли в этом деле... эротику. Потом Евгений Вагин придумал изобразить пуп земли кузнечной в виде гвоздя (с пупком на шляпке). Стоило это недорого, Наталье Труновой, а до декабря 2012 года она была председателем комитета по туризму, инвестициям и пространственному развитию, всё понравилось. Она тут же отправила помощников искать деньги, а Вагина — работать. Через два дня звонок: «Сворачивайте работу! Без комментариев». Гвоздь всё равно сделали, открыв «памятник» на Дне Скобаря в сентябре 2012 года. Он стоит в Кузнечном дворе.

А как же Ленин?

Конкурс на лучший эскизный проект реконструкции площади Ленина объявили в 2009 году. В результате на свет появилось 20 конкурсных работ. В большинстве проектов авторы предлагали активно использовать подземное пространство площади, разместить там кафе-бистро, магазины, киоски, общественный подземный туалет и другие объекты круглосуточного действия. Лучшим эскизным проектом признали проект «Дорога к Храму», в котором собор и Кремль включены в единое визуальное пространство площади. Угол северо-восточной части площади превращался в подобие «форума» - места проведения праздников, концертов и других мероприятий. Пространство «форума» предлагалось ограничить «аркадой». На площади предусмотрели место для башни с часами и часовым колоколом, фонтана с литой решеткой и изображением барса и памятника «какому-нибудь историческому деятелю». В 2010 году идея реконструкции площади была отложена из-за более важных проблем. Как минимум на два года. Да и политический вопрос с памятником Ленина решать никто не хотел. С тех пор прошло 10 лет.

Ни пара, ни ресторана

Памятник регионального значения Гельдтову баню продали летом 2015 года всего за 8 млн рублей. За новым владельцем закрепили обязательство сохранить банно-прачечный профиль учреждения. Собственнику дали два года. Когда готовили проект, оказалось, что по документам никаких обременений с сохранением бани нет. Речь об этом шла, а документально нигде не подтверждено, поэтому под баню решили выделить 25 мест в пристройке, а на основной площади открыть кафе с летней террасой и ресторан. Вмешался губернатор. Он потребовал, чтобы 50 % от имеющихся площадей были отданы под баню.

Согласно архитектурному решению, крыша бани должна была сохранить историческую конфигурацию, восстановлена центральная печная труба, слуховые окна, отдельные трубы исторического периода. Все здание собирались оштукатурить и окрасить в традиционный светло-охристый цвет. Но баня так и осталась стоять в запущенном виде.

Запарковался

Бывший глава Пскова Иван Цецерский, настоящий генератор идей, пару лет назад родил еще одну: открыть на Степановском лужке, за стадионом «Электрон», Народный парк — к Ганзейским дням. В нем предполагалось оборудовать пешеходные и велодорожки, открыть детское кафе, выделить места для занятий спортом. Рассматривались варианты перенесения на это место и городского пляжа, а территорию нынешнего отдать Мирожскому монастырю. Идея с самого начала выглядела нереальной: стоимость такого проекта высока, а территория буквально завалена строительным мусором... А еще несколькими годами ранее за стадионом «Электрон» собирались сделать яхт-клуб.

Номерной фонд

Столовую «Волна», расположенную по ул. Профсоюзная, 4, собирались приспособить под гостиницу. Она должна была открыться в 2016 году. Планировалось, что будет примерно 34 номера, с размещением до 100 человек ежедневно. Предусматривались семь номеров для малоподвижных групп, полностью специализированных по евростандартам для инвалидов-колясочников. На первом этаже здания хотели сделать два больших туалета, доступных не только для проживающих в гостинице, но и для горожан и туристов, гуляющих по набережной и городу. Собирались сделать фитнес-зал и услуги SPA. Летом - кафе с летней верандой, за зданием - парковку до 30 парковочных мест. Строительство застопорилось. Камнем преткновения стал «лишний» этаж.