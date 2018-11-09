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Культура / Наследие

Тайны Двора Постникова

Клад из старинных монет, замурованные лестницы и ворота со старых фотографий увидят псковичи после завершения работ по реставрации купеческих палат на Запсковье

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Светлана Синцова
9 ноября 2018 года, 11:19
Фото: Андрей Степанов
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Еще один впечатляющий музейный комплекс появится в Пскове к Ганзейским дням. Даже заваленные строительным мусором помещения Двора Постникова, где ведется масштабная реконструкция, напоминают живые декорации для какого-то исторического фильма. В обоих зданиях высокие сводчатые потолки, аккуратные ниши в стенах и крутые узкие лестницы, о существовании которых специалисты узнали не так давно. Старые конструкции были буквально замурованы и скрыты от глаз современников, которые использовали этот памятник гражданской архитектуры XVII века в качестве административного здания.

— Раньше в этих палатах располагались органы исполнительной власти Псковского района: отдел культуры, спорткомитет, позднее – районная библиотека. Несколько лет постройки Двора Постникова не использовались, а затем были переданы музею. Сейчас специалисты полностью восстанавливают исторический облик здания, — говорит директор Псковского музея-заповедника Сергей Сарченков.

После работ по реставрации Двор Постникова станет музейным комплексом, включающим в себя как внутренние помещения, где разместят экспозиции, будут проводить интерактивные программы и мастер-классы, так и двор, на территории которого также предусмотрено проведение музейных программ. Перед входом в палаты планируют сделать удобную парковку, которая будет вмещать, как минимум, пять экскурсионных автобусов и легковой транспорт. А сам вход в музей будет представлять собой каменные ворота, соединяющие два здания, изображение которых можно найти на фотографиях начала прошлого века.

— Старые фото видели? Здесь были въездные ворота, разрушенные во время войны. Эти исторические ворота восстанавливаются, — поясняет Сергей Сарченков.

Под навесом уже готова часть кирпичной кладки. Для работы реставраторы используют местный известняк.

Окончание работ намечено на июнь 2019 года.
Фото Андрея Степанова.
Окончание работ намечено на июнь 2019 года.
Фото Андрея Степанова.
Окончание работ намечено на июнь 2019 года.
Фото Андрея Степанова.
Окончание работ намечено на июнь 2019 года.
Фото Андрея Степанова.
Окончание работ намечено на июнь 2019 года.
Фото Андрея Степанова.

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СТРОГОСТЬ И КРАСОТА

Малые Мешки, как называют одно из зданий комплекса, после реставрации займет музейный образовательный центр. Проектом предусмотрено два входа в здание. Центральный вход ведет в вестибюль, справа и слева от которого будут расположены просторные помещения экспозиционных залов с красивыми сводчатыми потолками и аккуратными нишами в стенах. Полы в помещениях еще не готовы — строители перемещаются по здоровенным брусьям — лагам, на которые уложат напольное покрытие.

— Здесь планируется размещение выставок. О тематике их говорить преждевременно, — рассказывает директор музея.

В экспозиционном зале уже готов фундамент для одной из пяти изразцовых печей, которые появятся в палатах после реставрации:

— Представлены будут именно псковские печи. В Малых Мешках — одна печь, в Больших — четыре. На основе подлинных псковских изразцов, которые в том числе найдены и здесь, уже сделаны эскизы. Они нас очень порадовали. Это будут уникальные печи — сочетание строгости и красоты.

Фрагменты изразцов, найденных псковскими археологами. На основе этих находок оформят печи во Дворе Постникова.
Фото Светланы Синцовой.
При исследовании помещения были обнаружены туалет конца XII века и внутристенная лестница. Долгое время эти конструкции были закрыты кирпичной стеной. Лестница восстановлена и теперь будет использоваться сотрудниками и посетителями музея. Кстати, ведет она в подвал, где оборудуют музейный кинотеатр на 50 мест. Правда, вход в кинозал будет отдельным — с улицы. А узкая лесенка будет использоваться, скорее всего, для выхода зрителей после просмотра фильма, а также для других экскурсионных маршрутов.

В другой части здания, представляющей собой пристройку XIX века, будет находиться помещение для мастер-классов и всевозможного интерактива. Оно будет приспособлено и для маломобильных групп населения. Музейные программы будут проводиться и на территории двора, который также после реставрационных работ преобразится. Здесь будут дорожки, малые архитектурные формы, в том числе изделия мастеров Псковского кузнечного двора, которые переедут сюда на время реставрационных работ в Музейном квартале.

— Первыми мы выставим здесь изделия наших кузнецов. На днях был подписан контракт, и начинается реставрация Музейного квартала, в который входят Поганкины палаты, здание Фан-дер-Флита и дом Ксендза — Кузнечный двор. Экспозиции этих музейных объектов временно будут перемещены, — поясняет Сергей Сарченков.

Бюджет составляет более полутора миллиардов рублей.
Фото Андрея Степанова.
Бюджет составляет более полутора миллиардов рублей.
Фото Андрея Степанова.
Бюджет составляет более полутора миллиардов рублей.
Фото Андрея Степанова.
Бюджет составляет более полутора миллиардов рублей.
Фото Андрея Степанова.
Бюджет составляет более полутора миллиардов рублей.
Фото Андрея Степанова.
Бюджет составляет более полутора миллиардов рублей.
Фото Андрея Степанова.

Чтобы перейти к следующей фотографии, воспользуйтесь стрелочками.


ДРЕВНИЕ КНИГИ И СТАРИННЫЕ МОНЕТЫ

Еще больший интерес для посетителей будут представлять экспозиционные пространства другого здания. В Больших Мешках выставят уникальные коллекции Древлехранилища Псковского музея-заповедника и множество ярких археологических находок последних лет.

Еще одна особенность этого здания — это огромные подвалы площадью около 100 квадратных метров с высокими сводами и нишами в стенах.

— Высота потолка здесь — 6 метров 15 сантиметров. Таких залов два. В них будут размещаться временные выставки и экспозиции ведущих музеев России, — поясняет директор музея.

Из подвальных помещений на первый этаж ведет узкая лестница, тоже обнаруженная исследователями перед началом реконструкции. И первое, что видит посетитель, попадая во входную зону на первом этаже, — это киот, домовой храм конца XVII века. Одна треть его сохранилась, остальное реставрировано. Здесь будут выставлены иконы из коллекции музея-заповедника.

Справа находится огромный зал со сводчатыми потолками, но не такими высокими, как в подвальных помещениях. После реставрации здесь и в других помещениях первого этажа будут выставлены фолианты из Двевлехранилища музея. Отдел рукописных и редких книг уже подбирает экспонаты для постоянной выставки.

— Это не только книги, будет обыгран и быт купца того периода. Для сохранности книг в помещениях создадим необходимый температурно-влажностный режим и оборудуем специальные витрины. Но все равно книги будут выставляться примерно по полгода, а потом заменяться другими.

Объект оборудуют для людей с ограниченными возможностями.
Фото Андрея Степанова.
Объект оборудуют для людей с ограниченными возможностями.
Фото Андрея Степанова.
Объект оборудуют для людей с ограниченными возможностями.
Фото Андрея Степанова.
Объект оборудуют для людей с ограниченными возможностями.
Фото Андрея Степанова.
Объект оборудуют для людей с ограниченными возможностями.
Фото Андрея Степанова.

Чтобы перейти к следующей фотографии, воспользуйтесь стрелочками.


ВХОДИМ ЗДЕСЬ, СПУСКАЕМСЯ ТАМ

Второй этаж Больших Мешков отдадут под выставку кладов и нумизматики:

— Постараемся выставить самые интересные клады. В том числе, отдельное помещение будет выделено для клада, найденного в 2016 году на раскопках территории Двора Подзноева. Там не только монеты, но и другие уникальные вещи.

Помимо двух этажей в здании оборудуют мансарду с черепичной крышей. Первый ярус мансарды займут помещения для сотрудников, а на втором откроют зал для проведения выставок и других мероприятий.

— С виду здания вроде и небольшие, а внутри — столько помещений! — замечает Сергей Сарченков. — По музейному комплексу планируем сделать несколько маршрутов. И они будут созданы так, чтобы не повторяться — входим здесь, спускаемся там.

КСТАТИ

Найденный во Дворе Подзноева клад насчитывает более 5 тысяч предметов. В их числе — холщовый мешочек, набитый маленькими серебряными монетками, псковскими и новгородскими. Но среди них оказался и бородовой знак, или бородовая копейка. Монету нужно было носить с собой в доказательство того, что уплачена пошлина за ношение бороды. Закон был введен Петром Первым в 1668 году, а монеты начали чеканить в 1699 году. Найденная в Пскове монета интересна тем, что она самая первая — 1699 года. Такой же бородовой знак в единственном экземпляре находится в Эрмитаже. А теперь такой же уникальный экспонат оказался и в коллекции псковского музея.  

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