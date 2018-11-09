Тайны Двора Постникова

Еще один впечатляющий музейный комплекс появится в Пскове к Ганзейским дням. Даже заваленные строительным мусором помещения Двора Постникова, где ведется масштабная реконструкция, напоминают живые декорации для какого-то исторического фильма. В обоих зданиях высокие сводчатые потолки, аккуратные ниши в стенах и крутые узкие лестницы, о существовании которых специалисты узнали не так давно. Старые конструкции были буквально замурованы и скрыты от глаз современников, которые использовали этот памятник гражданской архитектуры XVII века в качестве административного здания.

— Раньше в этих палатах располагались органы исполнительной власти Псковского района: отдел культуры, спорткомитет, позднее – районная библиотека. Несколько лет постройки Двора Постникова не использовались, а затем были переданы музею. Сейчас специалисты полностью восстанавливают исторический облик здания, — говорит директор Псковского музея-заповедника Сергей Сарченков.

После работ по реставрации Двор Постникова станет музейным комплексом, включающим в себя как внутренние помещения, где разместят экспозиции, будут проводить интерактивные программы и мастер-классы, так и двор, на территории которого также предусмотрено проведение музейных программ. Перед входом в палаты планируют сделать удобную парковку, которая будет вмещать, как минимум, пять экскурсионных автобусов и легковой транспорт. А сам вход в музей будет представлять собой каменные ворота, соединяющие два здания, изображение которых можно найти на фотографиях начала прошлого века.

— Старые фото видели? Здесь были въездные ворота, разрушенные во время войны. Эти исторические ворота восстанавливаются, — поясняет Сергей Сарченков.

Под навесом уже готова часть кирпичной кладки. Для работы реставраторы используют местный известняк.