«Грибы» привели к успеху

«Drum&Jazz» победили во всероссийском шоу уличных музыкантов «Street Stars», организованном соцсетью «ВКонтакте». Финал конкурса прошел 15 ноября в Москве. Победителей определяли по итогам зрительского голосования.

На прошлой неделе «Псковская правда» сообщала о победе наших музыкантов. Вернувшись домой, они дали пресс-конференцию, поделившись подробностями пути к победе.

С начала октября раз в неделю пользователи «ВКонтакте» выбирали одну из четырех групп, которая попадает в финал. Псковские музыканты записали видео на песню «Тает лед» группы «Грибы», их ролик набрал больше всего комментариев, а по итогам голосования попал в финал. Псковичи предложили необычную интерпретацию песни. Посмотреть ролик можно в сообществе группы «ВКонтакте».

В финале на московской сцене псковичи спели «Хватит убегать» группы «Моя Мишель». По условиям конкурса финальную песню выбирали сами звезды, которые выступали вместе с конкурсантами.

- Песню мы прорепетировали всего два раза и уже через пару часов вышли с ней на сцену, - рассказала солистка «Drum&Jazz» Елизавета Степанова. – Очень хорошее впечатление осталось после выступления. «Моя Мишель» большие профессионалы.

За победу в финале боролись шесть претендентов. В итоге организаторы объявили двоих победителей. Вторая команда-призер - «The Maya Secret» из Соснового Бора Ленинградской области.