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Культура

«Грибы» привели к успеху

Контракт с «Universal Music» привезла из Москвы псковская кавер-группа

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Наталья Баранова
23 ноября 2018 года, 10:25
Фото: из сообщества музыкантов «ВКонтакте»
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«Drum&Jazz» победили во всероссийском шоу уличных музыкантов «Street Stars», организованном соцсетью «ВКонтакте». Финал конкурса прошел 15 ноября в Москве. Победителей определяли по итогам зрительского голосования.

На прошлой неделе «Псковская правда» сообщала о победе наших музыкантов. Вернувшись домой, они дали пресс-конференцию, поделившись подробностями пути к победе.

С начала октября раз в неделю пользователи «ВКонтакте» выбирали одну из четырех групп, которая попадает в финал. Псковские музыканты записали видео на песню «Тает лед» группы «Грибы», их ролик набрал больше всего комментариев, а по итогам голосования попал в финал. Псковичи предложили необычную интерпретацию песни. Посмотреть ролик можно в сообществе группы «ВКонтакте».

В финале на московской сцене псковичи спели «Хватит убегать» группы «Моя Мишель». По условиям конкурса финальную песню выбирали сами звезды, которые выступали вместе с конкурсантами.

- Песню мы прорепетировали всего два раза и уже через пару часов вышли с ней на сцену, - рассказала солистка «Drum&Jazz» Елизавета Степанова. – Очень хорошее впечатление осталось после выступления. «Моя Мишель» большие профессионалы.

За победу в финале боролись шесть претендентов. В итоге организаторы объявили двоих победителей. Вторая команда-призер - «The Maya Secret» из Соснового Бора Ленинградской области.

В проекте «Street Stars» участвовали творческие коллективы из пяти городов России.
Фото из сообщества музыкантов «ВКонтакте».
В качестве приза «Drum&Jazz» получит запись мини-альбома и контракт с «Universal Music».

- Сразу после победы в конкурсе нам поступило несколько предложений выступить в Пскове, - рассказала Елизавета Степанова. - Интерес к нашей группе вырос.

В частности, музыканты выступят на международном медиафоруме, который пройдет в Пскове 29 и 30 ноября, и на ежегодном традиционном Балу чемпионов.

- Нам нравится выступать везде, где хороший звук и уютная атмосфера, - сказали музыканты.

Кавер-группа «Drum&Jazz» была образована в конце 2014 года. Свое творчество музыканты описывают как «смешение разных стилей на радость себе и окружающим».

СОСТАВ ГРУППЫ «DRUM&JAZZ»:

Елизавета Степанова - вокал

Светлана Ендальцева - клавиши/гитара

Игорь Колосов - контрабас

Ярослав Погодин - ударная установка

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