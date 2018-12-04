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Конкурсы

Селфи-конкурс #ВСЕВПСКОВ – 2018

Началось голосование за участников селфи-конкурса #ВСЕВПСКОВ

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Алексей Кедров
4 декабря 2018 года, 12:55
Фото: из открытых источников
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«Псковская правда» завершила сбор работ на конкурс #ВСЕВПСКОВ, участниками которого стали школьники со всей России, посетившие этой осенью Псковскую область по федеральной программе развития детского туризма.

Мы предложили юным туристам присылать в редакцию трогательные эссе, талантливые рисунки, эмоциональные селфи, вдохновленные поездкой, участвовать в голосовании и получить возможность выиграть один из трёх замечательных призов.

Напомним, Псковская область эксклюзивно второй раз была включена в федеральную программу детского туризма. Благодаря этому Псковщину осенью 2018 года посетили 1452 школьника из 12 регионов России и каждый из них получил возможность участвовать в конкурсе #ВСЕВПСКОВ.

Голосование за участником конкурса в номинации «Селфи» продлится до 15 января. Победителем станет участник, чье фото наберет самое большое число голосов. Победитель в номинации «Селфи» получает смартфон.

Для того, чтобы проголосовать, перейдите по этой ссылке, кликните на одну из иконок социальной сети «ВКонтакте», «Фейсбук» или «Одновлакссники». Разрешите приложению uLogin доступ к вашему аккаунту (это совершенно безопасно!) и кликните на звёздочку под нужным фото.

О том, когда будут разыграны призы в номинациях «Рисунок» и «Эссе» в конкурсе #ВСЕВПСКОВ, читайте здесь.

Положение о конкурсе ищите в официальной группе «Псковской правды» ВКонтакте.

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