После первого успеха квоту увеличили в четыре раза. Детям вновь покажут духовные истоки страны. А по другой федеральной программе туристов проведут теми путями, какими на Псковщине ходили последние Романовы, — императорским маршрутом. Также Минкульт усилит программы подготовки к Ганзе и к юбилею Александра Невского.
— Нашим коллегам ехать до вас далеко, поэтому любая возможность приехать на федеральное мероприятие в Псков воспринимается как настоящий подарок. В Пскове мы говорим о крупных национальных проектах, связанных с духовным туризмом, в котором Псковская область играет одну из ключевых ролей, — замминистра культуры Алла Манилова приехала в Псков на Всероссийскую конференцию по развитию паломничества и религиозного туризма, состоявшуюся 28 и 29 марта. Со всей страны в город съехались представители турфирм, ученые, священники. Псковская область не просто стала местом их сбора, на конференции было сделано несколько важных заявлений, которые, без сомнения, определят развитие туристской отрасли в регионе как минимум на ближайший год.
— Каждый гражданин страны должен побывать в Пскове, — уверена Алла Манилова. — Это сложно, но это возможно. Пока дети прокладывают путь для взрослых. И с Дальнего Востока, и с Северного Кавказа, и из арктической зоны России, и из Сибири — отовсюду к вам приедут дети.
Это замминистра культуры анонсирует новые договоренности по федеральной программе детского туризма, которая работает с 2013 года. Псковская область во второй раз эксклюзивно вошла в эту программу. Она началась по поручению президента России Владимира Путина в 2013 году с проекта «Град Петра», с тех пор Санкт-Петербург в этой программе вне ротации. Все остальные регионы, которые за государственный счет посещают школьники со всей страны, меняются. Псковская область уже участвовала в программе в 2016 году с маршрутом «Псков — духовные истоки». И вот — второй заход.
— Псковская область присутствует эксклюзивно, хотя есть не меньше 20 регионов, которые могли бы претендовать на эту программу, особенно в Центральном округе, — сообщила Алла Манилова. — В первый раз программа очень эффективно сработала. В первый год мы сделали квоту в 500 детей, увидели отклик и спрос, с туриндустрией «накатали» логистику и поэтому можем себе позволить такую большую квоту, как 2000 детей в этом году.
В 2016 году «Псковская правда» совместно с турбюро «Континент» (именно оно организовывало пребывание детей на Псковщине) проводила для участников программы конкурс селфи, эссе и рисунков. Победители получили отличные подарки, в том числе возможность вернуться в Псковскую область вместе с родителями.
— Мы получили 350 отзывов! Фактически каждый второй ребенок выразил восторг по поводу пребывания на псковской земле, — поделилась заместитель директора турбюро «Континент» Светлана Кузнецова. — Большой находкой в нашей программе «Псков — духовные истоки», конечно, стало соприкосновение со священнослужителями. На протяжении всего маршрута с детьми беседовали духовные лица, в том числе наместник Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря архимандрит Тихон и педагоги Свято-Тихвинской псковской гимназии.
Туроператор поблагодарила всех экскурсоводов программы и отметила, что псковский гид Наталья Фёдорова получила самое большое количество отзывов за «дифференцированный подход» и программу, «пронизанную патриотизмом и духовностью».
По словам Аллы Маниловой, дети, которые приняли участие в туристических поездках по России, «оказались наилучшими промоутерами».
— Они возвращаются в свои регионы полные эмоций, с рассказами об увиденном. И круг общения у них гораздо больше, чем у взрослых. Информационный поток такой интенсивный, что за детьми едут взрослые. Детский туризм — это такой мотор, поэтому регионы борются за право оказаться в этой программе, — отметила замминистра.
Перед началом конференции Алла Манилова встретилась с врио губернатора Михаилом Ведерниковым, чтобы обсудить несколько стратегических тем, в том числе подготовку к Ганзейским дням Нового времени в 2019 году.
Детей называют лучшими промоутерами и локомотивами взрослого туризма.
Фото Андрея Степанова
— Одно из крупнейших международных событий пройдет здесь, у вас. Очень важно, как будет представлена Россия, — отметила Алла Манилова. — В Министерстве культуры мы активно участвуем в подготовке этого события.
В первую очередь, обсудили «часть вопросов, которые никогда не бывают простыми» и «требуют больших финансовых ресурсов». Это реставрация, реконструкция объектов историко-культурного наследия Псковской области и учреждений культуры. Здесь имелись в виду реконструкция и техническое переоснащение Псковской областной универсальной научной библиотеки, а также первоочередные противоаварийные работы на ансамблях Псковского кремля и Окольного города.
— Договорились, что первичные ремонтные работы будут проведены до 2019 года, — сообщил Михаил Ведерников. — Мы хотели бы, чтобы была пятилетняя программа, по которой мы поэтапно могли бы привести в порядок и потом поддерживать в надлежащем состоянии эти объекты.
Вторая часть беседы главы региона и замминистра была посвящена событийной программе Ганзейских дней, которая необходима и для приезжающих гостей, и для жителей.
— Жители региона должны почувствовать в 2019 году себя в центре событий, в центре вселенной, — уверена Алла Манилова. — Это невозможно почувствовать, если культурная общественная жизнь Пскова и Псковской области не будет наполнена большими, важными общероссийскими событиями.
Замминистра пообещала еще раз пересмотреть план мероприятий, который утвержден правительством, чтобы усилить участие Минкульта по всем возможным направлениям: театр, кино, музейная деятельность, библиотеки и вузы.
2021 год — год 800-летия со дня рождения князя Александра Невского. Алла Манилова возглавляет федеральный оргкомитет по подготовке этой юбилейной даты, Михаил Ведерников входит в его состав.
В прошлый раз 350 приехавших в область оставили восторженные отзывы.
Фото из открытых источников
— Роль Псковской области, по понятным историческим причинам, должна быть одной из ведущих, — считает замминистра. — Она должна быть очень ярко, объемно представлена.
Алла Манилова пообещала еще раз «критически посмотреть» на псковскую часть программы с тем, чтобы «дополнить и усилить» ее.
Для продвижения имени Александра Невского российская туриндустрия разработала национальный туристский маршрут «Александр Невский — имя России».
В него вошли несколько регионов, каждый со своей программой, которая представит туристам места, связанные с именем князя. В нашей области маршрут по следам Александра Невского подготовило турбюро «Континент».
— Маршрут уже написан, хоть мы и говорим, что это тема следующего года, — рассказала Светлана Кузнецова. — Гостям города и области мы покажем сам Псков, как место пребывания доблестного князя, и город Порхов, который он основал. А также наши патриотические святыни — концлагерь ДУЛАГ-100 в Порховском районе, как место захоронения более 85 тысяч военнопленных, и деревню Красуху, где были сожжены в 1943 году все жители.
Несколько недель назад стало известно, что Псковская область вошла в проект «Императорский маршрут». Как прозвучало на конференции, это новое явление в российском туризме и его можно включить в категорию национального достояния. Маршрут посвящен последнему российскому царю Николаю II, его семье и династии Романовых в целом. Проект реализуется при поддержке Министерства культуры России совместно с Русской православной церковью, Императорским православным палестинским обществом и Елисаветинско-Сергиевским просветительским обществом.
Псковская область продолжит знакомить школьников со всей страны с духовными истоками России. На фото Спасо-Елеазаровский монастырь, где зародилась концепция «Москва – третий Рим».
Фото Андрея Степанова
Туроператоры практически всех регионов разработали свои программы, которые знакомят туристов с местами и достопримечательностями, связанными с царской семьей. Псков здесь, как и во многих других судьбоносных страницах истории, сыграл свою роль. Псков должен себя позиционировать как центр духовного туризма и паломничества, заявила Алла Манилова и отметила на конференции, что интерес к духовному туризму, по данным Всемирного туристского союза, растет в геометрической прогрессии. У Псковской области здесь абсолютные конкурентные преимущества, которые складываются из географии, удобной логистики и из гигантского объема культурно-исторического и духовного наследия.
— Я вам советую использовать новый лозунг: «Псков — столица духовного туризма России», — предложила замминистра.
— Мы будем показывать станцию Дно, псковский железнодорожный вокзал — то место, где непосредственно был подписан манифест об отречении Николая II, — познакомила с объектами показа по «Императорскому маршруту» Светлана Кузнецова. — Мы будем показывать Спасо-Елеазаровский монастырь — место пребывания Елизаветы Федоровны и место ее благотворительности и добрых дел, мы будем показывать Псково-Печерский монастырь, где в 1903 году был Николай II со своей семьей и свитой. Он спустился в «богом зданные пещеры», где молился в храме Михаила и Гавриила Архангелов, далее мы покажем обязательно Изборск с достопримечательностями, потому что именно под Изборском великие князья Константиновичи и Александровичи копали в 1878 году, отыскивая свидетельства происхождения своих предков.
В маршрут также войдут Выбуты, поскольку раскопки проходили и там, Троицкий собор, который царская семья посещала. По словам представителя турбюро, гостям покажут плац Иркутского полка, Поганкины палаты — именно Николай II передал их помещение под краеведческий музей и там он принимал Вольное пожарное общество.
Туристов, интересующихся историей дома Романовых, наш регион примет уже этим летом.
КСТАТИ
На Всероссийскую конференцию по развитию паломничества и религиозного туризма в Псков съехались руководители региональных комитетов культуры, туристских и паломнических центров и программ, священнослужители и ученые вузов из Москвы, Санкт-Петербурга, республики Крым, Краснодарского края, Владимирской, Воронежской, Вологодской, Калужской, Калининградской, Московской, Ленинградской, Липецкой, Нижегородской, Новгородской, Пензенской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской, Ярославской областей. Основу программы конференции составили презентация национального туристского маршрута «Александр Невский в истории Руси», а также обсуждение уже реализуемых — национальной программы детского туризма «Духовные истоки» и национального туристского проекта «Императорский маршрут».