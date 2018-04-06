После первого успеха квоту увеличили в четыре раза. Детям вновь покажут духовные истоки страны. А по другой федеральной программе туристов проведут теми путями, какими на Псковщине ходили последние Романовы, — императорским маршрутом. Также Минкульт усилит программы подготовки к Ганзе и к юбилею Александра Невского. — Нашим коллегам ехать до вас далеко, поэтому любая возможность приехать на федеральное мероприятие в Псков воспринимается как настоящий подарок. В Пскове мы говорим о крупных национальных проектах, связанных с духовным туризмом, в котором Псковская область играет одну из ключевых ролей, — замминистра культуры Алла Манилова приехала в Псков на Всероссийскую конференцию по развитию паломничества и религиозного туризма, состоявшуюся 28 и 29 марта. Со всей страны в город съехались представители турфирм, ученые, священники. Псковская область не просто стала местом их сбора, на конференции было сделано несколько важных заявлений, которые, без сомнения, определят развитие туристской отрасли в регионе как минимум на ближайший год.

ЛУЧШИЕ ПРОМОУТЕРЫ

— Каждый гражданин страны должен побывать в Пскове, — уверена Алла Манилова. — Это сложно, но это возможно. Пока дети прокладывают путь для взрослых. И с Дальнего Востока, и с Северного Кавказа, и из арктической зоны России, и из Сибири — отовсюду к вам приедут дети. Это замминистра культуры анонсирует новые договоренности по федеральной программе детского туризма, которая работает с 2013 года. Псковская область во второй раз эксклюзивно вошла в эту программу. Она началась по поручению президента России Владимира Путина в 2013 году с проекта «Град Петра», с тех пор Санкт-Петербург в этой программе вне ротации. Все остальные регионы, которые за государственный счет посещают школьники со всей страны, меняются. Псковская область уже участвовала в программе в 2016 году с маршрутом «Псков — духовные истоки». И вот — второй заход. — Псковская область присутствует эксклюзивно, хотя есть не меньше 20 регионов, которые могли бы претендовать на эту программу, особенно в Центральном округе, — сообщила Алла Манилова. — В первый раз программа очень эффективно сработала. В первый год мы сделали квоту в 500 детей, увидели отклик и спрос, с туриндустрией «накатали» логистику и поэтому можем себе позволить такую большую квоту, как 2000 детей в этом году. В 2016 году «Псковская правда» совместно с турбюро «Континент» (именно оно организовывало пребывание детей на Псковщине) проводила для участников программы конкурс селфи, эссе и рисунков. Победители получили отличные подарки, в том числе возможность вернуться в Псковскую область вместе с родителями. — Мы получили 350 отзывов! Фактически каждый второй ребенок выразил восторг по поводу пребывания на псковской земле, — поделилась заместитель директора турбюро «Континент» Светлана Кузнецова. — Большой находкой в нашей программе «Псков — духовные истоки», конечно, стало соприкосновение со священнослужителями. На протяжении всего маршрута с детьми беседовали духовные лица, в том числе наместник Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря архимандрит Тихон и педагоги Свято-Тихвинской псковской гимназии. Туроператор поблагодарила всех экскурсоводов программы и отметила, что псковский гид Наталья Фёдорова получила самое большое количество отзывов за «дифференцированный подход» и программу, «пронизанную патриотизмом и духовностью». По словам Аллы Маниловой, дети, которые приняли участие в туристических поездках по России, «оказались наилучшими промоутерами». — Они возвращаются в свои регионы полные эмоций, с рассказами об увиденном. И круг общения у них гораздо больше, чем у взрослых. Информационный поток такой интенсивный, что за детьми едут взрослые. Детский туризм — это такой мотор, поэтому регионы борются за право оказаться в этой программе, — отметила замминистра.

В ЦЕНТРЕ ВСЕЛЕННОЙ

Перед началом конференции Алла Манилова встретилась с врио губернатора Михаилом Ведерниковым, чтобы обсудить несколько стратегических тем, в том числе подготовку к Ганзейским дням Нового времени в 2019 году. — Одно из крупнейших международных событий пройдет здесь, у вас. Очень важно, как будет представлена Россия, — отметила Алла Манилова. — В Министерстве культуры мы активно участвуем в подготовке этого события. В первую очередь, обсудили «часть вопросов, которые никогда не бывают простыми» и «требуют больших финансовых ресурсов». Это реставрация, реконструкция объектов историко-культурного наследия Псковской области и учреждений культуры. Здесь имелись в виду реконструкция и техническое переоснащение Псковской областной универсальной научной библиотеки, а также первоочередные противоаварийные работы на ансамблях Псковского кремля и Окольного города. — Договорились, что первичные ремонтные работы будут проведены до 2019 года, — сообщил Михаил Ведерников. — Мы хотели бы, чтобы была пятилетняя программа, по которой мы поэтапно могли бы привести в порядок и потом поддерживать в надлежащем состоянии эти объекты. Вторая часть беседы главы региона и замминистра была посвящена событийной программе Ганзейских дней, которая необходима и для приезжающих гостей, и для жителей. — Жители региона должны почувствовать в 2019 году себя в центре событий, в центре вселенной, — уверена Алла Манилова. — Это невозможно почувствовать, если культурная общественная жизнь Пскова и Псковской области не будет наполнена большими, важными общероссийскими событиями. Замминистра пообещала еще раз пересмотреть план мероприятий, который утвержден правительством, чтобы усилить участие Минкульта по всем возможным направлениям: театр, кино, музейная деятельность, библиотеки и вузы.

НАШ АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ

2021 год — год 800-летия со дня рождения князя Александра Невского. Алла Манилова возглавляет федеральный оргкомитет по подготовке этой юбилейной даты, Михаил Ведерников входит в его состав. — Роль Псковской области, по понятным историческим причинам, должна быть одной из ведущих, — считает замминистра. — Она должна быть очень ярко, объемно представлена. Алла Манилова пообещала еще раз «критически посмотреть» на псковскую часть программы с тем, чтобы «дополнить и усилить» ее. Для продвижения имени Александра Невского российская туриндустрия разработала национальный туристский маршрут «Александр Невский — имя России». В него вошли несколько регионов, каждый со своей программой, которая представит туристам места, связанные с именем князя. В нашей области маршрут по следам Александра Невского подготовило турбюро «Континент». — Маршрут уже написан, хоть мы и говорим, что это тема следующего года, — рассказала Светлана Кузнецова. — Гостям города и области мы покажем сам Псков, как место пребывания доблестного князя, и город Порхов, который он основал. А также наши патриотические святыни — концлагерь ДУЛАГ-100 в Порховском районе, как место захоронения более 85 тысяч военнопленных, и деревню Красуху, где были сожжены в 1943 году все жители.

СВОЯ РОЛЬ

Несколько недель назад стало известно, что Псковская область вошла в проект «Императорский маршрут». Как прозвучало на конференции, это новое явление в российском туризме и его можно включить в категорию национального достояния. Маршрут посвящен последнему российскому царю Николаю II, его семье и династии Романовых в целом. Проект реализуется при поддержке Министерства культуры России совместно с Русской православной церковью, Императорским православным палестинским обществом и Елисаветинско-Сергиевским просветительским обществом. Туроператоры практически всех регионов разработали свои программы, которые знакомят туристов с местами и достопримечательностями, связанными с царской семьей. Псков здесь, как и во многих других судьбоносных страницах истории, сыграл свою роль. Псков должен себя позиционировать как центр духовного туризма и паломничества, заявила Алла Манилова и отметила на конференции, что интерес к духовному туризму, по данным Всемирного туристского союза, растет в геометрической прогрессии. У Псковской области здесь абсолютные конкурентные преимущества, которые складываются из географии, удобной логистики и из гигантского объема культурно-исторического и духовного наследия. — Я вам советую использовать новый лозунг: «Псков — столица духовного туризма России», — предложила замминистра. — Мы будем показывать станцию Дно, псковский железнодорожный вокзал — то место, где непосредственно был подписан манифест об отречении Николая II, — познакомила с объектами показа по «Императорскому маршруту» Светлана Кузнецова. — Мы будем показывать Спасо-Елеазаровский монастырь — место пребывания Елизаветы Федоровны и место ее благотворительности и добрых дел, мы будем показывать Псково-Печерский монастырь, где в 1903 году был Николай II со своей семьей и свитой. Он спустился в «богом зданные пещеры», где молился в храме Михаила и Гавриила Архангелов, далее мы покажем обязательно Изборск с достопримечательностями, потому что именно под Изборском великие князья Константиновичи и Александровичи копали в 1878 году, отыскивая свидетельства происхождения своих предков. В маршрут также войдут Выбуты, поскольку раскопки проходили и там, Троицкий собор, который царская семья посещала. По словам представителя турбюро, гостям покажут плац Иркутского полка, Поганкины палаты — именно Николай II передал их помещение под краеведческий музей и там он принимал Вольное пожарное общество. Туристов, интересующихся историей дома Романовых, наш регион примет уже этим летом.