Министр соцзащиты Псковской области навестила семью Астаховых

Министр социальной защиты Псковской области Ольга Евстигнеева вместе с коллегами приняла приглашение многодетной семьи Астаховых и побывала у них в новом жилье. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе министерства.

Александр и Лия Астаховы – победители регионального конкурса «Многодетная семья года» в номинации «Лучшая сельская семья». В семье растут семеро детей: Даниил, Сергей, Анастасия, Екатерина, Полина, Татьяна и недавно родившаяся Виталина.

Жилищные условия Астаховы улучшили: продали небольшую квартиру в деревне Писковичи, добавили средства сертификата победителя конкурса «Многодетная семья года» и купили просторную четырёхкомнатную квартиру в Пскове.

В профильном министерстве поздравили семью с новосельем и рождением дочери, отметив, что Астаховы не побоялись участвовать в конкурсе – и победили.