В псковском лицее №20 появится медиа-типография «Громче!»

Почти миллион рублей привлёк псковский Естественно-математический лицей №20 на создание молодёжного креативного пространства. Проект «Медиа-типография „Громче!“», который подготовила команда выпускницы Виктории Вербовской, победил в конкурсе «Росмолодёжь.Гранты» – сумма поддержки составила 999 499 рублей. Об этом глава Пскова Станислав Стармолотов рассказал в своём канале в мессенджере MAX.

По его словам, федеральный грант направят на профессиональное оборудование. Для школьников, как отметил Станислав Стармолотов, откроют курсы «Медиа-старт» и «Печатное дело», а также воркшопы, где научат делать открытки и детские комиксы.

Завершится всё общешкольным конкурсом медиа-проектов – Естественно-математический лицей проведет его с городскими экологическими образовательными учреждениями. Лучшие экологические буклеты разойдутся по библиотекам Пскова, а работы победителей покажут на выездной выставке в Эколого-биологическом центре.

Глава Пскова обратил внимание на то, что со временем медиа-типография «Громче!» станет частью внеурочной деятельности лицея: она будет закрывать собственные полиграфические нужды школы и на постоянной основе выпускать для Эколого-биологического центра городские экологические памятки и вестники.

Он также поздравил команду с победой и пожелал успехов в реализации проекта.