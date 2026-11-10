В Пскове перевозчика оштрафовали за кукурузу для приманки рыбы

На 50 тысяч рублей оштрафовали индивидуального предпринимателя, который перевозил кукурузу для приманки рыбы с нарушением ветеринарных требований. Соответствующее решение вынес Псковский городской суд. Об этом «Псковской правде» сообщили в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Как установил суд, предприниматель ввозил продукцию на таможенную территорию ЕАЭС, планируя затем отправить её транзитом в Казахстан, однако не выполнил ветеринарные требования, предъявляемые к товарам, подлежащим ветеринарному контролю и надзору. Административное дело рассмотрели по статье 16.3 КоАП РФ.

Перевозчика обязали заплатить штраф в размере 50 тысяч рублей.