ПсковГУ принимает стажёров из Москвы, Петрозаводска и Ростова-на-Дону

Программы научной стажировки проекта «Без срока давности» открылись в ПсковГУ. К псковским историкам приехали студенты из МГЛУ (Москва), ПетрГУ (Петрозаводск) и ЮФУ (Ростов-на-Дону), сообщили «Псковской правде» в вузе.



Площадкой научной стажировки стала Научно-образовательная лаборатория изучения Второй мировой войны и противодействия фальсификации истории. «Студентов ждёт насыщенная и полезная программа: от работы с архивами до знакомства с псковскими музеями», – поделилась руководитель стажировки, заведующий кафедрой отечественной и всеобщей истории Наталья Никитина.