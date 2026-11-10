ПсковГУ принимает стажёров из Москвы, Петрозаводска и Ростова-на-Дону

Программы научной стажировки проекта «Без срока давности» открылись в ПсковГУ. К псковским историкам приехали студенты из МГЛУ (Москва), ПетрГУ (Петрозаводск) и ЮФУ (Ростов-на-Дону), сообщили «Псковской правде» в вузе.
Программы научной стажировки проекта «Без срока давности» открылись в ПсковГУ. К псковским историкам приехали студенты из МГЛУ (Москва), ПетрГУ (Петрозаводск) и ЮФУ (Ростов-на-Дону), сообщили «Псковской правде» в вузе.
Площадкой научной стажировки стала Научно-образовательная лаборатория изучения Второй мировой войны и противодействия фальсификации истории.
«Студентов ждёт насыщенная и полезная программа: от работы с архивами до знакомства с псковскими музеями», – поделилась руководитель стажировки, заведующий кафедрой отечественной и всеобщей истории Наталья Никитина.
В рамках стажировки студенты изучат, как Псковский государственный университет организует научно-исследовательскую работу, познакомятся с экспозициями и образовательными программами музеев региона, а также примут участие в ХХIII Международной научно-практической конференции «История, архивы, общество».