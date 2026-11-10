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Общество

ПсковГУ принимает стажёров из Москвы, Петрозаводска и Ростова-на-Дону

10 ноября 2026 года, 17:17

Программы научной стажировки проекта «Без срока давности» открылись в ПсковГУ. К псковским историкам приехали студенты из МГЛУ (Москва), ПетрГУ (Петрозаводск) и ЮФУ (Ростов-на-Дону), сообщили «Псковской правде» в вузе.

ПсковГУ принимает стажёров из Москвы, Петрозаводска и Ростова-на-Дону

Фото пресс-службы ПсковГУ

Площадкой научной стажировки стала Научно-образовательная лаборатория изучения Второй мировой войны и противодействия фальсификации истории.

«Студентов ждёт насыщенная и полезная программа: от работы с архивами до знакомства с псковскими музеями», – поделилась руководитель стажировки, заведующий кафедрой отечественной и всеобщей истории Наталья Никитина.

ПсковГУ принимает стажёров из Москвы, Петрозаводска и Ростова-на-Дону

Фото пресс-службы ПсковГУ

В рамках стажировки студенты изучат, как Псковский государственный университет организует научно-исследовательскую работу, познакомятся с экспозициями и образовательными программами музеев региона, а также примут участие в ХХIII Международной научно-практической конференции «История, архивы, общество».

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