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Общество

Служба занятости Псковской области адаптирует иностранных работников

10 ноября 2026 года, 16:09

Более 1 700 иностранных граждан, работающих в Псковской области, охвачены адаптационным курсом. К нему уже подключились 68 работодателей в разных муниципалитетах региона, сообщили в министерстве труда и занятости региона.

Служба занятости Псковской области адаптирует иностранных работников

Фото министерства труда и занятости Псковской области

Вместе с территориальными подразделениями УВМ регионального УМВД России служба занятости провела 33 мероприятия, в том числе 31 выездное – к работодателям. Встречи шли в формате открытого диалога: участники получали подробные ответы на свои вопросы со ссылками на действующее российское законодательство.

По итогам встреч иностранцам раздали памятки и буклеты о нормах и правилах поведения в обществе, а также об ответственности за нарушение российских законов.

Кроме того, среди иностранных работников провели анкетирование – оно должно выявить трудности, с которыми они сталкиваются при адаптации в коллективе.

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